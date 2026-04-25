【ニューヨーク＝金子靖志】核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議が２７日に開幕するのを前に、国連軍縮部門トップの中満泉事務次長が２４日、ニューヨークで記者会見を開いた。

ロシアのウクライナ侵略を念頭に「核保有国の核戦力が量的に増加し、軍縮の流れに逆行する動きがみられる」と危機感を示し、加盟国に歩み寄りを促した。

再検討会議は条約の履行状況を原則５年ごとに点検する枠組みで、今回は２７日から５月２２日まで国連本部で開かれる。中満氏は、ＮＰＴを「国際的な軍縮・不拡散体制の礎石であり、国際の平和と安全の重要な柱だ」と指摘し、「この条約は全加盟国にとって代替できない利益をもたらす」と強調した。

ただ、米露間に唯一残っていた核軍縮の枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」が２月に失効するなど、軍縮を巡る国際情勢は不安定さを増している。中満氏は、核兵器を「国家安全保障の究極の保証」とみなす世論が一部で強まっていると指摘。「核兵器を持つ国が増えれば、実際に使われるリスクも高まる」と述べ、核兵器使用の危険抑制を訴えた。

２０１５年と２２年の過去２回の再検討会議は、いずれも最終文書を採択できなかった。中満氏は、今回も成果を出せなければ「条約の信頼性がさらに損なわれ、空洞化が始まる深刻なリスクがある」と述べた。

◆核拡散防止条約（ＮＰＴ）＝核保有国を米露英仏中の５か国に定め、それ以外の国の保有を禁止する条約。１９７０年に発効した。締約国・地域は１９１。核保有国は誠実に核軍縮交渉を行う義務を負う一方、非核保有国には原子力の平和利用を認め、軍事目的に転用しないよう国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の保障措置を受ける義務を定める。