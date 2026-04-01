セリエA 25/26の第34節 パルマとピサの試合が、4月25日22:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマは鈴木 彩艶（GK）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）らが先発に名を連ねた。

45分、ピサが選手交代を行う。イサク・ブラル（MF）からガブリエレ・ピッチニーニ（FW）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

65分、パルマが選手交代を行う。マンデラ・ケイタ（MF）からクリスチャン・オルドニェス（MF）に交代した。

66分、ピサは同時に2人を交代。フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、メーディ・レリス（MF）に代わりヘンリック・マイスター（FW）、イドリッサ・トゥーレ（MF）がピッチに入る。

66分、パルマが選手交代を行う。ガブリエル・ストレフェッザ（FW）からElphege Nesta（FW）に交代した。

78分、パルマは同時に2人を交代。ニコルッシ・カビーリャ（FW）、アドリアン・ベルナベ（MF）に代わりナウエル・エステベス（MF）、オリバー・ソレンセン（MF）がピッチに入る。

80分、ピサは同時に2人を交代。エベネザー・アキンサンミロ（FW）、ローゼン・ボジノフ（DF）に代わりフアン・クアドラード（DF）、ロラン（FW）がピッチに入る。

81分、パルマが選手交代を行う。エンリコ・デルプラート（DF）からポントゥス・アルムクビスト（FW）に交代した。

その直後の82分、ついに均衡が崩れる。パルマのオリバー・ソレンセン（MF）のアシストからElphege Nesta（FW）がゴールが生まれパルマが先制する。

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、パルマが1-0で勝利した。

なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）はフル出場した。

2026-04-26 00:00:23 更新