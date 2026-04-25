津田健次郎、ＴＢＳ「Ｎキャス」ナレーターを卒業「楽しかったです。ちょっとさびしいですが」

ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーと脚本家の三谷幸喜氏が司会を務める同局系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）で、５年にわたってナレーターを務めてきた声優で俳優の津田健次郎が、２５日の放送をもって同番組を卒業した。

番組のエンディングで安住アナが卒業を伝え「夜のこの時間までお仕事されるということで大変だったを思いますが」とねぎらうと、スタジオ２階のナレーションルームから「とても楽しかったです。本当に長い期間、色々なＶＴＲにナレーションをさせていただきました、本当に楽しかったです。ちょっとさびしいですが」と津田。

三谷氏は「どんなニュースでも淡々とクールな語り口で、すごくかっこよかったです。この番組の品の良さを全部、津田さんがやってくださった感じがしましたね」と称賛した。

最後に視聴者へのメッセージを求められると、津田は持ち前のイケボで「ご覧いただき、ありがとうございました」と呼びかけた。

新ナレーターの発表はなく、画面に「来週からの新ナレーターをお楽しみに！」のテロップが出た。

津田の番組卒業は同日放送の「今夜のＮキャス」（土曜・午後５時５１分）で安住アナから発表された。津田は新ナレーターについて「僕もさっき伺ったばかりなんですけど、びっくりしました、へえ〜って。ナレーションやってる印象はそんなにないんですけど」と語っていた。番組では顔を隠した新ナレーターを「情報番組初挑戦という“不死身の声優”」のテロップで紹介していた。