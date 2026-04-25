元NHKの和久田麻由子アナウンサー（37）がメインキャスターを務める日本テレビの新報道番組「追跡取材 news LOG」（土曜後10・00）が25日にスタート。SNSでは「さすがの安定感」「生放送を活かしきれてない」などさまざまな感想があった。

白いブラウスにロングスカートを合わせた姿で登場し、「こんばんは。『追跡取材 news LOG』和久田麻由子です。生放送でお伝えしています」と笑顔で第一声。報道局前から中継が始まり、「登場したのは日々ニュースを追いかける記者たちです。『news LOG』は取材の記録、ログをたどりながら記者の情熱や葛藤とともにニュースの真相に迫る番組です」と番組のコンセプトを紹介した。

初回のトップニュースではイランとの戦闘終結に向けた協議の行方が注目されるトランプ米大統領を取り上げた。

SNSでは「和久田さんが出なさすぎる」「ほぼVTRだね。和久田アナの良さが…」「和久田さんも森さんも全然しゃべる場面がない」「生放送なのにVTRが延々と流れて和久田さんが出てこない」とニュースのVTRが流れる時間が多いと指摘する声も。「和久田さん素敵」「和久田アナさすがの安定感という印象」「昔から日テレにいるような貫禄」「番組の雰囲気が『真相報道バンキシャ！』によく似ている」などのコメントも見られた。

和久田アナはNHK時代に「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」など朝夜の看板報道番組を担当。紅白歌合戦の司会や東京五輪開会式の中継なども務めた。しかし「もう少し柔軟な働き方を望むようになった」と2児の母として家族と過ごす時間と仕事のバランスを考えるようになり3月末に退局。今月10日には「…news LOG」メインキャスター就任が発表された。同局の森圭介アナとのタッグで“土曜夜の顔”を担当する。