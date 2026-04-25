俳優の水谷豊さんが24日、兵庫県のうみぞら映画祭で行われた映画の舞台挨拶に登場。企画・監督・脚本・プロデュース・主演と1人5役を務めた映画への思いを語りました。

映画『Piccola felicità（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜』（7月11日よりK’s cinema にて公開）は、水谷さんの4作目となる監督作品。Piccola felicità（ピッコラ・フェリチタ）は、イタリア語で『小さな幸せ』という意味で、人生の岐路に立たされた60代、40代、30代の3組の男女それぞれの人間模様が描かれた作品。水谷さんは、長年勤めたファミリーレストランを定年退職する佐藤宗太郎役を演じます。

映画の構想のきっかけについて、水谷さんは「ごく普通の人たちの普通の生活を描こうと思った」と切り出し、「“幸せってなんだろう”って、常日頃考えていることなんですけれども、おそらく幸せっていうのは、決してそんなに大げさなことなんじゃないんじゃないかな。そんな思いから作った映画なんです」と語りました。

また、イベントでは、映画のタイトルにちなんで、最近感じた“小さな幸せ”についてトーク。水谷さんは「きのう、こちらにつきまして。ホテルで夕食を食べたんですけれども、そのとき料理の中にタマネギが出てたんですよ、淡路島の。それ食べたときに幸せを感じました」と会場となった兵庫の地元の名産品に感動したことを明かしました。

イベントには、水谷さんのほかに、俳優の菜葉菜さん、撮影監督の会田正裕さん、オペラ歌手の藤井泰子さんが登場しました。