マツコ、入院はNetflix細木数子ドラマのせい!? 衣装“無償提供”にも驚き「人が良すぎる」
タレントのマツコ・デラックスが出演するYouTube動画がNetflix公式チャンネルで公開され、その中で故・細木数子さんを題材にしたNetflixのドラマ『地獄に堕ちるわよ』について言及した。
【動画】マツコ・デラックス×細木かおり対談
昭和から平成にかけて国民的な人気を博した占い師・細木数子。著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立するなど、社会現象を巻き起こした。一方で、40代半ばで占い師となるまでの経歴は謎に包まれており、その波乱に満ちた半生が今回初めて映像化される。細木数子役を戸田恵梨香が演じることも話題を呼んでいる。
公開中のティザー映像を見て、マツコは「ひどいのよ。本当に」と切り出し、「でもすごく面白いと思う」と率直な感想を吐露。「やれるだけやっているというか、真実かどうかわからないような、ものすごい内容を落とし込んでいる」と、振り切った姿勢を評価した。
今年2月、首の神経圧迫により手術・入院し、約2ヶ月療養していたマツコ。今回のドラマをきっかけに、「かつてテレビでもやっていたし、自分でも調べた記憶がある。私は“火星人プラス”だった」と、細木数子さんの占いが社会現象となった当時を思い出したという。
さらに入院中、細木さんの娘で占星術師の細木かおりのYouTubeを視聴。「今年の運勢を見たら“大殺界のど真ん中”だった」と苦笑し、「12年に一度訪れる3年間のうち、今年が2年目で一番しんどい時期らしい」と説明した。
今回の体調不良の影響で、Netflixで予定されていた番組『ブラックオークション 〜禁断の入札〜』は制作中止に。マツコは「これはもう全部、Netflixが細木さんをあんなふうに描いたドラマを作ったせい」と冗談交じりに語り、「その影響が全部自分に来て入院することになったんじゃないか」と“マツコ節”全開で笑いを誘った。
動画には細木かおりも登場し、「今年が一番ドン底」と指摘しつつ、「新しいチャレンジは控えた方がいい」「量をセーブすべき」などと、マツコにアドバイス。一方、ドラマ制作にあたり、衣装などを無償提供していたことも明らかにした。
これにマツコは「内容も見せてもらっていないのに、衣装やバーキン（高級バック）まで提供しているなんて人が良すぎる」とツッコミを入れ、制作側には苦言を呈した。その上で、「それが細木数子流なんだと思う」と語った。「ドラマでは、あの“気っぷのいい女性”だった一面も描いてほしい」と願い、「もし本人が見たら“こんなもんじゃないわよ”って言うと思う」と想像。「一視聴者としては楽しみにしている」と期待をにじませていた。
また、「これだけ話題になっているのに、かおりさんの元には1円も入っていない」と冗談交じりに明かし、「その代わり課金してください」と呼びかける場面も。最後は「見るな！解約しろ！」とマツコらしい逆説的な“番宣”で締めくくられている。
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』4月27日よりNetflixにて世界独占配信。
【動画】マツコ・デラックス×細木かおり対談
昭和から平成にかけて国民的な人気を博した占い師・細木数子。著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立するなど、社会現象を巻き起こした。一方で、40代半ばで占い師となるまでの経歴は謎に包まれており、その波乱に満ちた半生が今回初めて映像化される。細木数子役を戸田恵梨香が演じることも話題を呼んでいる。
今年2月、首の神経圧迫により手術・入院し、約2ヶ月療養していたマツコ。今回のドラマをきっかけに、「かつてテレビでもやっていたし、自分でも調べた記憶がある。私は“火星人プラス”だった」と、細木数子さんの占いが社会現象となった当時を思い出したという。
さらに入院中、細木さんの娘で占星術師の細木かおりのYouTubeを視聴。「今年の運勢を見たら“大殺界のど真ん中”だった」と苦笑し、「12年に一度訪れる3年間のうち、今年が2年目で一番しんどい時期らしい」と説明した。
今回の体調不良の影響で、Netflixで予定されていた番組『ブラックオークション 〜禁断の入札〜』は制作中止に。マツコは「これはもう全部、Netflixが細木さんをあんなふうに描いたドラマを作ったせい」と冗談交じりに語り、「その影響が全部自分に来て入院することになったんじゃないか」と“マツコ節”全開で笑いを誘った。
動画には細木かおりも登場し、「今年が一番ドン底」と指摘しつつ、「新しいチャレンジは控えた方がいい」「量をセーブすべき」などと、マツコにアドバイス。一方、ドラマ制作にあたり、衣装などを無償提供していたことも明らかにした。
これにマツコは「内容も見せてもらっていないのに、衣装やバーキン（高級バック）まで提供しているなんて人が良すぎる」とツッコミを入れ、制作側には苦言を呈した。その上で、「それが細木数子流なんだと思う」と語った。「ドラマでは、あの“気っぷのいい女性”だった一面も描いてほしい」と願い、「もし本人が見たら“こんなもんじゃないわよ”って言うと思う」と想像。「一視聴者としては楽しみにしている」と期待をにじませていた。
また、「これだけ話題になっているのに、かおりさんの元には1円も入っていない」と冗談交じりに明かし、「その代わり課金してください」と呼びかける場面も。最後は「見るな！解約しろ！」とマツコらしい逆説的な“番宣”で締めくくられている。
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』4月27日よりNetflixにて世界独占配信。