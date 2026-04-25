タレントのマツコ・デラックス（53）が25日に更新された「Netflix Japan」のYouTubeチャンネルに出演し、主宰を務める予定だった新番組が制作中止になったと明かす場面があった。

マツコは「今日は本当に偉そうなこととか言いませんので…ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした」と頭を下げる。テロップでは「マツコ・デラックスが主宰するオークション番組 Netflix シリーズ『ブラックオークション〜禁断の入札〜』2026年より世界独占配信予定だったが制作中止」と表示されていた。

首の緊急手術を受けて休養していたマツコだったが、今月13日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」で10週ぶりに復帰を果たした。しかし「体は大丈夫なんですけど、心が追い付いてないのよ」とポツリ。

また「番組が流れたのは2回目なのよ。たぶんNetflixとは縁がない」と自虐すると、スタッフから「これからも新しい企画をお願いします」の声が。マツコは「いやいや、それでまた3回目が流れたらどうする?訴えてくるでしょ?」とマツコ節をさく裂させていた。