4月25日、東京競馬場で行われたダービートライアル・青葉賞（G2・芝2400m）は、武豊騎乗のゴーイントゥスカイが鮮やかな抜け出しを見せて重賞初制覇を飾った。このレースの1、2着馬には日本ダービー（5月31日・東京・G1・芝2400m）への優先出走権が与えられる。

青葉賞、勝利ジョッキーコメント

1着 ゴーイントゥスカイ

武豊騎手

「いい馬だなと思いましたし、なんとか今日ここでダービーの出走権を取りたいという気持ちが強かったので、ホッとしています。枠は外で、スタートはあまり早くないのかなと思っていたので、できれば中段ぐらいまでにはつけたいなと思っていました。思ったよりいい位置を取れましたね。抜け出す時も早かったですし、最後もよく我慢してくれて、いい内容だったと思いますね。（ダービー）同じコース、距離でこのパフォーマンスなので、タイムもいいですしね、楽しめるんじゃないですかね。おそらく次ダービーでしょうから、頑張りたいですね」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月25日、東京競馬場で行われた11R・青葉賞（G2・3歳オープン・芝2400m）は、武豊騎乗の4番人気、ゴーイントゥスカイ（牡3・美浦・上原佑紀）が勝利した。3/4馬身差の2着に3番人気のタイダルロック（牡3・美浦・武井亮）、3着に1番人気のブラックオリンピア（牡3・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは2:23.0（良）。

2番人気でD.レーン騎乗、ノーブルサヴェージ（牡3・美浦・森一誠）は、競走中止となっている。

青葉賞・ゴーイントゥスカイと武豊騎手

武豊騎乗の4番人気、ゴーイントゥスカイが抜け出して、日本ダービーへの優先出走権を獲得した。レース前半はかかり気味の印象も、道中は中団に収めて折り合いをキープ。じっくりと末脚を温存して、直線まで運ぶと坂を駆け上がって先頭に躍り出た。ゴールまでは2着馬の追い上げを3/4で完封。鮮やかな手綱さばきだった。また、2番人気に支持されたノーブルサヴェージは4コーナーでジョッキーが下馬、競走中止となっている。

ゴーイントゥスカイ 4戦2勝

（牡3・美浦・上原佑紀）

父：コントレイル

母：ゴーイントゥザウィンドウ

母父：Tapit

馬主：フィールドレーシング

生産者：千代田牧場

【全着順】

1着 ゴーイントゥスカイ 武豊

2着 タイダルロック 三浦皇成

3着 ブラックオリンピア 川田将雅

4着 ノチェセラーダ M.ディー

5着 ミッキーファルコン 田辺裕信

6着 サガルマータ 横山武史

7着 アッカン 池添謙一

8着 シャドウマスター 北村友一

9着 カットソロ 津村明秀

10着 ケントン 木幡巧也

11着 ラストスマイル 杉原誠人

12着 パラディオン 吉田豊

13着 ヒシアムルーズ 佐々木大輔

14着 テルヒコウ 坂井瑠星

15着 ヨカオウ 岩田康誠

16着 コスモギガンティア 矢野貴之

17着 トゥーナスタディ 菅原辰徳

競走中止 ノーブルサヴェージ D.レーン