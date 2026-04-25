テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が２４日に放送され、タレントの石原良純、長嶋一茂、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

「ロケ弁」の話題で、良純は「弁当って。特にドラマとかだと大変じゃない？スタッフなんか。本当に寒い思いして、ずっと立ってたりして」と切り出した。

つづけて「それで、石原プロが。昔ね、何がすごいかってみんなに言われたかっていうと。『弁当がすごい』って。それプラス石原裕次郎さんのあれで。主演俳優も一番下のＡＤさんも、助監督、そのスタッフも。みんな同じものを食べる。だから、役者だけが千円の弁当で他は５００円の弁当じゃなくて。みんな食べさすっていうのが。すごいって言われたのよ」と、石原プロモーションの初代創業者で俳優・石原裕次郎さんの気遣いを明かした。

一茂も「いや、俺、すごいと思うよ…」とうなずき、テレビ朝日と石原プロモーションが共同制作したドラマ「マグロ」（２００７年）に出演した際のことを述懐。

「裕次郎さんは、汁物と、あともう１個。その汁物に近い、具材がたくさん入ってるもの。この２種類を食べたい、（みんなにも）食べさせろって言って。１個は豚汁、もう１個は汁物をね。２種類なんだって。裕次郎さんの遺言は。本当にテレ朝の会議室みたいなところで（料理が）ブワーって」と振り返った。

さらに「デザートは石原プロ名物のおはぎです。とんでもなく（大きい）」と明かしていた。