「雨の日、何持つか迷う、、」→【ユニクロ】40・50代が頼りたい♡「カジュアルバッグ」

天気が揺らぎやすい時期。雨の日に持てるバッグがないなら、【ユニクロ】の商品をチェックしてみて。「小雨程度の水をはじく撥水加工」（公式オンラインストアより）が施されており、不安定な空模様の日でも取り入れやすいのが魅力です。軽やかな素材感と実用性に加え、大人世代にもなじむミニマルで洗練された佇まいもポイント。ラフに持てる気軽さも心地よい、カジュアルバッグをピックアップしてご紹介します。

フォルムで差がつく軽やかバッグ

【ユニクロ】「ドローストリングバッグ」\1,990（税込・セール価格）

ショルダーバッグとしてもトートバッグとしても活用できる2WAY仕様が魅力のアイテム。カジュアルながらも上品なムードを纏い、きれいめな装いにも自然と馴染みそうです。開口部はドローストリング付きで、巾着のように絞ることで丸みのあるシルエットへと変化。底は幅広の楕円形になっており、立体的なフォルムを構築しながら収納力もしっかりと備わっています。外側と内側にポケットが配置されており、小物を整理しやすいのも嬉しいポイント。

コンパクトでもしっかり頼れる収納力

【ユニクロ】「ラウンドミニショルダーバッグ」\1,500（税込）

ころんとしたフォルムとミニマルさが魅力のミニショルダー。サイドにタックを入っていることでマチが広がり、約4Lもの収納力を備えています。ストラップは長さ調節が可能で、手持ちでも使えるデザイン。調節して余ったストラップの端をすっきり収められるサイドポケット付きという、細部まで行き届いたつくりも魅力です。自然なシワ感のあるナイロン素材が、程よくカジュアルな抜け感を演出。カラー展開も豊富で、コーデのさりげないアクセントとしても活躍しそうです。

旅にも日常にもなじむ軽量デザイン

【ユニクロ】「パッカブルクロスボディバッグ」\1,990（税込）

折りたたんで収納できるパッカブル仕様でコンパクトに持ち運べる設計が魅力。旅行時のサブバッグとしても重宝しそうです。バックル付きストラップで簡単に長さ調節ができ、斜め掛けバッグやウエストポーチとしても使える汎用性の高さもポイント。裏地なしのナイロンタフタ素材で、どの持ち方にも軽やかにフィットしそう。フロントにはポケットを2つ備え、小物の整理もしやすく、荷物をスマートに持ち歩けそうです。

大人の日常に寄り添う万能サイズ

【ユニクロ】「パッカブルショルダーバッグ」\2,990（税込）

A4サイズのノートPCも収まる容量で、しっかり荷物が入りそうな頼れるサイズ感。軽やかなナイロンタフタ素材を採用しており、大きめなサイズ感ながらもくたっとした柔らかそうな表情を楽しめるのが魅力です。ストラップはバックル付きで調節しやすく、斜め掛けや肩掛け、手持ちとシーンに応じて使い分け可能。折りたたんでコンパクトにできるため、通勤バッグに雨対策として忍ばせておくのもよさそう。フロントポケット付きで必要なものをさっと取り出せるなど、使い勝手のよさも魅力です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S