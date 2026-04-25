YONA YONA WEEKENDERSの結成10周年イヤー第二弾シングル「夜半の月」（よわのつき）が4月29日（水）に配信リリースされる。リリース当日4月29日（水）0時にはMVのプレミア公開も予定され、先行してMVティザー映像も公開された。

「夜半の月」は、バンド名にも”夜”を冠するYONA YONA WEEKENDERSが、結成10周年という節目に改めて自身の積み上げてきたものと正面から向き合い、作られた楽曲。4月7日（火）に東京・EX THEATER ROPPONGI、本日4月25日（土）に台北・The Wall Live Houseで開催されたアニバーサリーライブ＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026＞で初披露され、大きな反響を呼んだ。ライブハウスで鳴らした音、交わした感情に何度も救われてきた彼ら--哀愁をたたえた磯野くんの歌声、ドラムとベースが紡ぎ出すグルーヴが、10年の軌跡を感じさせるYONA YONA WEEKENDERSらしいライブ讃歌となっている。

MVティザー映像では、夕暮れ時か夜明け前か街灯の下で遠くを見つめるVo. 磯野くん、メンバーの楽器や観葉植物、革張りのソファーが絨毯の上に配置された空間がゆっくりと回転する、洗練されたクリエイティブを楽しむことができる。本編は楽曲リリース当日となる4月29日（水）0時よりプレミア公開となる。

◾️配信シングル「トキオ・ダンジョン」

2026年3月25日（水）リリース

https://jvcmusic.lnk.to/tokiodungeon

■ライブ情報 ＜磯野くんソロライブ＞

YONA YONA WEEKENDERS 磯野くん ワンマンリサイタルツアー ▼名古屋公演

日時：2026年6月13日(土) OPEN 17:00 / START 18:00

会場：今池Tokuzo

チケット：https://www.jailhouse.jp/live/isono-kun-oneman-recital/ ▼東京公演

日程：2026年6月14日(日)

時間：

[1st] OPEN：17:30 / LIVE START 18:15

[2nd] OPEN：19:45 / LIVE START 20:30

会場：BLUE NOTE PLACE

チケット：https://www.bluenoteplace.jp/live/isono-kun-260614/ 自主企画イベント＜YONA YONA WEEKENDERS presents BUREIKO at OPPA-LA (cheers 05)＞

※SOLD OUT

2026年6月19日(金) 江の島Diner OPPA-LA

OPEN / START 18:30

出演：YONA YONA WEEKENDERS / brkfstblend