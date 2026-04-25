２５日放送の安住紳一郎アナウンサーと脚本家の三谷幸喜氏が司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）で、同日からスタートした同時間帯の日本テレビ系新報道番組「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（土曜・午後１０時）を意識したとみられる他局の番組について触れる場面があった。

番組冒頭、三谷氏が隣と親指で指すようなポーズで「安住さん、ついに始まりましたよ」と話すと、安住アナは「言わなくていいですから。他局の新しい番組の話はしなくていいですから」とたしなめた。

三谷氏はさらに「僕らもちょっと頑張りましょうよ」と安住アナに話しかけ、「新しいチャレンジしてみましょう」と安住アナと左右の立ち位置を替わってみせた。

これには「こんなのでかわりばえしますか？」「やりづらいだけですね」と安住アナ。三谷氏が今度は縦に重なるような立ち位置になってみせると、安住アナは「なんか“ささやき女将（おかみ）”みたいですね」と困惑しながら、ミラノ・コルティナ五輪のパレードの様子を伝えるオープニングのニュースを紹介した。

日テレの「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」は同局の森圭介アナと、３月３１日をもってＮＨＫを退局した和久田麻由子アナがキャスターをつとめる新番組。