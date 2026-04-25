【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 2−3 横浜F・マリノス（4月25日／埼玉スタジアム2002）

【映像】衝撃の「顔面オウンゴール」

横浜F・マリノスのDFジェイソン・キニョーネスが、まさかの“顔面直撃”オウンゴール。SNS上が騒然となった。

横浜FMは4月25日、明治安田J1百年構想リーグ第12節で浦和レッズと敵地で対戦。3−1とリードして迎えた90分、予想だにしない形で失点を喫してしまった。

左サイドのポケットを浦和のMF松尾佑介に深くえぐられ、ゴール前へ高く浮き上がるクロスを許す。このボールの落下地点にいち早く入ったキニョーネスが、フリーの状態でジャンプ。おそらくバックヘッドでのクリアを狙ったはずだが、ジャンプのタイミングを誤ったのか、ボールは無情にも顔面を直撃。ボールはそのまま自陣のゴールネットに吸い込まれてしまった。

ピッチに倒れ込んだキニョーネスは、痛恨のオウンゴールに両手で頭を抱えて唖然。チームメイトに励まされ立ち上がった後も、左手で自らの額を何度も叩いていた。

「タイミングと目測合わなかった感じやね」の声も

この衝撃的な珍プレーに、ABEMAのコメント欄やSNS上は騒然。「何してんの…」「どうしちゃったんだ」「それはありえないぞ」「キニョーネスどうしてそっちにクリアしたの」「どこにヘディングしとんの」「キニョーネスどうした？」と驚きと困惑の声が殺到した。

さらに、「タイミングと目測合わなかった感じやね」「キニョーネスはもう脚にきてたんかな」「思ったよりもボールが高かったのか…」など冷静な分析から、「ここまでの貢献は良かったよ」「切り替えよう」「どんまい」など励ましの声まで、様々な反響が寄せられた。

まさかの形で1点差に詰め寄られた横浜FMだったが、その後のアディショナルタイムにおける浦和の猛攻を何とか凌ぎ切り、そのまま3−2でタイムアップ。ヒヤヒヤの展開を乗り越え、見事に4試合ぶりの勝利を手にした。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

