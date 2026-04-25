黒川想矢さん（16）と堀越麗禾さん（14）が24日、吹き替え版声優をつとめたアニメーション映画『ARCO／アルコ』の初日舞台挨拶に登場。声優として初めて主演した2人が、アフレコの苦労を語りました。



映画『ARCO／アルコ』（公開中）は、時を超え虹を通じて空から降ってきた10歳の少年アルコと、気候変動により荒廃した世界で生きる少女イリスの物語。“アニメーション界のアカデミー賞”と称される第53回アニー賞の長編インディペンデント作品賞を受賞するなど、様々な映画祭で高く評価されている作品。黒川さんは、未来からやってきた少年アルコ、堀越さんは2075年の地球で暮らす少女イリスの声を担当しています。

■黒川想矢「ちょっと走りました」堀越麗禾とアフレコについてトーク

黒川さんと堀越さん共に、アニメーション映画で主演するのは今回が初めて。黒川さんは、アフレコについて「普段（俳優を）やっている時は、まわりの環境があって相手がいて。そういうものから受け取るものがものすごく大きいんですけども、アフレコしてると、スタジオの中で（ひとりで）収録をするので。どうしても自分とマイクとの距離になりがちになってしまうというか。でも、感じるということに関しては、あまり変わらなくて。想像するってことが僕の中でものすごく楽しかった」と明かしました。

一方、堀越さんは、苦労したシーンがあったそうで「走りながら、息の声みたいなシーンが何度かあったんですけど、そういうところはすごく難しいなと思いました」と語りました。

すると、司会者から、息が上がるシーンについて「どんなふうに声を入れていったんですか？」と質問されると、黒川さんは「ちょっと走りました」と明かし、「やっぱり、声だけでは演じられないので、ちょっと足踏みをしてみたり」と告白。一方、堀越さんは「私は本当に何もしないで、ただすっと立っていました」と、対照的な答え。その言葉を聞いた黒川さんは「すごいですね！やばいですよね！」と驚きの声を上げました。

また、イベントでは映画の内容にちなんで「もし、未来か過去に行けるとしたらどちらに行きたい？」という質問が。黒川さんは「僕は絶対、過去です」と即答。理由について「昭和がめちゃくちゃ大好き。僕は結構、スマートフォンとかで連絡がすぐに取れてしまったり、調べる時にボタンひとつで、調べているものが出てきちゃったりするのがすごく怖くて、苦手で。自分の思いとかがすぐに伝わっちゃうっていうか、いいことではあると思うけど、手紙でやり取りしてみたりしたい」と明かしました。

一方、堀越さんは「未来です」と回答。理由は「過去に行ってやり直したいこともたくさんあるんですけど、過去は過去のままで、思い出に取っておきたいなと、今思いました」と、14歳とは思えない大人の回答で、観客を感心させました。