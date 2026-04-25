【脳トレ】1分以内にすっきり！ 「44×11」を5秒で暗算？ ヒントは「44」の間に数字を挟む
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
11を掛ける計算には、ある面白いパターンが隠されています。その法則に気が付けばすぐに解ける問題です。まずは1分以内で正解にたどり着けるか、頭の体操をスタートしましょう！
44 × 11 = □
ヒント：元の数字「44」の間に、何か数字を挟むだけで答えが出るという裏ワザがあります！
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▼解説
11を掛ける計算は、掛ける相手の数字を分解して考えるのが最も簡単な方法です。
44 × 11 の計算方法：
1. 元の数字 44 の「4」と「4」を離して置く（ 4 _ 4 ）
2. 離した数字同士を足す（ 4 + 4 = 8 ）
3. その計算結果「8」を真ん中に挟み込む
4. 答えは 484 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。ちょっとした法則を知っているだけで、暗算がすっきりスムーズに運びますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
11を掛ける計算には、ある面白いパターンが隠されています。その法則に気が付けばすぐに解ける問題です。まずは1分以内で正解にたどり着けるか、頭の体操をスタートしましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
44 × 11 = □
ヒント：元の数字「44」の間に、何か数字を挟むだけで答えが出るという裏ワザがあります！
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正解：484正解は「484」でした。
▼解説
11を掛ける計算は、掛ける相手の数字を分解して考えるのが最も簡単な方法です。
44 × 11 の計算方法：
1. 元の数字 44 の「4」と「4」を離して置く（ 4 _ 4 ）
2. 離した数字同士を足す（ 4 + 4 = 8 ）
3. その計算結果「8」を真ん中に挟み込む
4. 答えは 484 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。ちょっとした法則を知っているだけで、暗算がすっきりスムーズに運びますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)