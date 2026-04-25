2桁の数字に「11」を掛ける計算は、筆算を使わずに一瞬で解ける魔法のような法則があります。やり方さえ覚えれば、どんなに計算が苦手な人でもすっきり答えが出せるはず！ 1分以内の正解を目指して、脳をリフレッシュさせましょう。

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

11を掛ける計算には、ある面白いパターンが隠されています。その法則に気が付けばすぐに解ける問題です。まずは1分以内で正解にたどり着けるか、頭の体操をスタートしましょう！

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

44 × 11 = □

ヒント：元の数字「44」の間に、何か数字を挟むだけで答えが出るという裏ワザがあります！

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正解：484

正解は「484」でした。

▼解説
11を掛ける計算は、掛ける相手の数字を分解して考えるのが最も簡単な方法です。

44 × 11 の計算方法：
1. 元の数字 44 の「4」と「4」を離して置く（ 4 _ 4 ）
2. 離した数字同士を足す（ 4 + 4 = 8 ）
3. その計算結果「8」を真ん中に挟み込む
4. 答えは 484 となる

このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。ちょっとした法則を知っているだけで、暗算がすっきりスムーズに運びますね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)