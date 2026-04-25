TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が25日、MCを務める同局「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）で、この日からスタートした日本テレビの新報道番組「追跡取材 news LOG」に触れる場面があった。

2008年10月にスタートし18年目の「…ニュースキャスター」と同時間帯の報道番組が日本テレビでスタート。メインキャスターを務めるのは3月末でNHKを退局した和久田麻由子アナで、同局の森圭介アナとタッグを組む。

番組冒頭、安住アナがあいさつすると、脚本家の三谷幸喜氏が「安住さん、ついに始まりましたよ」と何かを指すような仕草。安住アナは「言わなくていいですから！他局の新しい番組の話はしなくていいです」と突っ込み、「僕らも頑張りましょうよ」と言う三谷氏に「頑張りますよ」と応じた。

「新しいチャレンジというか雰囲気を変えたい」と三谷氏は2人の立ち位置を変更。画面向かって右の立ち位置に変わった安住アナが「こんなんで変わりばえしますか？何かやりづらいだけですね」と言うと、次は前後に2人が並ぶ姿を披露して番組を盛り上げた。「Choo Choo TRAIN」のダンスのような状態になりながら、安住アナは「吉兆のささやき女将みたいになっちゃってますけど」と苦笑いだった。

和久田アナはNHK時代に「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」など朝夜の看板報道番組を担当。紅白歌合戦の司会や東京五輪開会式の中継なども務め、エースとして活躍したことから、安住アナとの“エース対決”が話題に。日本テレビ関係者は「TBSさんは安住アナと三谷幸喜さんという男性2人がメイン。全く違う報道番組として興味を持って見ていただけたら」と話していた。