【LOUIS VUITTON】長く愛せる逸品♡ 華やかさと実用性を兼ね備えた「ベルトポーチ」をご紹介！

新しいことが始まる4月は、自分をアップデートしたくなる季節。そこで今回は、本田紗来とともに、持つだけで自信やパワーをくれるLOUIS VUITTONの「ベルトポーチ」をご紹介します。世界的なメゾンとして時代を超えて愛されるルイ・ヴィトン。 ときめくアイテムを見つけてみて♡

LOUIS VUITTON ベルトポーチ 世界的なメゾンとして時代を超えて愛されるルイ・ヴィトン。 コーディネートの主役になるような華やかさと実用性を兼ね備えたユニークな ｢ベルト･ポシェット･メティス｣ 。小さいながらもあなたのセンスを最大限に発揮できるはず。

Cordinate 遊び心がたっぷりな小物は少し背伸びをしたいそんな日に ゴールドカラーのチェーンには、メゾンを象徴するモノグラム・フラワーがキラリ。お財布や、リップなどコスメを忍ばせればポーチとしても活躍。 ベルトポーチ（13.5×8cm）187,000円、 ワンピース 544,500円（予定価格）／ともにルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）

Item 【LOUIS VUITTON】ベルトポーチ どんな装いも選ばないシックなブラックは長く愛せる逸品。 ベルトポーチ（13.5×8cm）187,000円／ルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトンクライアントサービス） 撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／ 辻村友貴恵（ende）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来