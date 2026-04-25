【LOUIS VUITTON】長く愛せる逸品♡ 華やかさと実用性を兼ね備えた「ベルトポーチ」をご紹介！
新しいことが始まる4月は、自分をアップデートしたくなる季節。そこで今回は、本田紗来とともに、持つだけで自信やパワーをくれるLOUIS VUITTONの「ベルトポーチ」をご紹介します。世界的なメゾンとして時代を超えて愛されるルイ・ヴィトン。 ときめくアイテムを見つけてみて♡
LOUIS VUITTON
ベルトポーチ
世界的なメゾンとして時代を超えて愛されるルイ・ヴィトン。
コーディネートの主役になるような華やかさと実用性を兼ね備えたユニークな ｢ベルト･ポシェット･メティス｣ 。小さいながらもあなたのセンスを最大限に発揮できるはず。
Cordinate 遊び心がたっぷりな小物は少し背伸びをしたいそんな日に
ゴールドカラーのチェーンには、メゾンを象徴するモノグラム・フラワーがキラリ。お財布や、リップなどコスメを忍ばせればポーチとしても活躍。
Item 【LOUIS VUITTON】ベルトポーチ
どんな装いも選ばないシックなブラックは長く愛せる逸品。
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／ 辻村友貴恵（ende）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来