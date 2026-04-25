「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青が急性虫垂炎のため２８、２９日の福岡・マリンメッセでの公演出演を見合わせると２５日、公式サイトで発表した。

サイトによると、武知海青は腹痛の症状があり医師の診察を受けたところ急性虫垂炎の診断を受けたという。公演は武知を除くメンバーで予定通り行う。

【公式サイト発表全文】

いつもＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥならびにＬＤＨ ＪＡＰＡＮへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。

ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのメンバー武知海青ですが、腹痛の症状があり受診した結果、「急性虫垂炎」と診断されました。

現在は医師の指導のもと治療を行っておりますが、安静が必要な状態であることから、関係各所と協議のうえ、誠に残念ではございますが、下記公演への出演を見送ることとなりました。

『ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ ”（Ｒ）ＭＰＧ”』福岡公演

・４月２８日（火）

・４月２９日（水・祝）

なお、公演自体は予定通り実施いたします。

本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様、ならびに関係各位の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

今後の活動につきましては、医師の判断および本人の体調を踏まえ、改めてご報告させていただきます。

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

２０２６年４月２５日

株式会社ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ