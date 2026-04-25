俳優の綾瀬はるかさん（41）が24日、主演映画のイベントに登場。石井裕也監督（42）からの称賛におちゃめな言葉で返し、会場を盛り上げました。

2人が登場したのは、大阪で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』（全国公開中）の公開記念舞台挨拶。石井監督は、今作で初めてタッグを組んだ綾瀬さんの印象について「太陽でしたよね。これ（共演の）妻夫木聡さんもそのようなこと言ってましたけど。綾瀬さんに関わる人は、スタッフも共演者もみんな綾瀬さんのことを好きになるし、いいムードが波及していくっていうところがあって」と称賛しました。

さらに「人間性としては、すごく捉えどころがない人なんですけど。なんていうんですかね、天然とか言われることもあるのかもしれないですけど、僕はそうは思わなかったです」と明かすと、綾瀬さんは「本当ですか」と意外そうに一言。それを聞いた石井監督が、すかさず「あ、天然なんですか？」と返すと、綾瀬さんは「いえ、しっかりしてます」と大きくうなずき、観客を笑わせました。

そして「うれしいです。これからも照らしていきます」と語った綾瀬さん。すぐに「誰をって感じですけど」と自らツッコミ。おちゃめな言葉で会場をわかせました。