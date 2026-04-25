石井裕也監督からの称賛におちゃめな言葉を返した綾瀬はるかさん　©2026 映画「人はなぜラブレターを書くのか」製作委員会

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俳優の綾瀬はるかさん（41）が24日、主演映画のイベントに登場。石井裕也監督（42）からの称賛におちゃめな言葉で返し、会場を盛り上げました。

2人が登場したのは、大阪で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』（全国公開中）の公開記念舞台挨拶。石井監督は、今作で初めてタッグを組んだ綾瀬さんの印象について「太陽でしたよね。これ（共演の）妻夫木聡さんもそのようなこと言ってましたけど。綾瀬さんに関わる人は、スタッフも共演者もみんな綾瀬さんのことを好きになるし、いいムードが波及していくっていうところがあって」と称賛しました。

さらに「人間性としては、すごく捉えどころがない人なんですけど。なんていうんですかね、天然とか言われることもあるのかもしれないですけど、僕はそうは思わなかったです」と明かすと、綾瀬さんは「本当ですか」と意外そうに一言。それを聞いた石井監督が、すかさず「あ、天然なんですか？」と返すと、綾瀬さんは「いえ、しっかりしてます」と大きくうなずき、観客を笑わせました。

そして「うれしいです。これからも照らしていきます」と語った綾瀬さん。すぐに「誰をって感じですけど」と自らツッコミ。おちゃめな言葉で会場をわかせました。