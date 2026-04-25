＜速報＞日本勢11人がプレーするシェブロン決勝がスタート！ 吉田優利、神谷そらは午前1時過ぎにティオフ
＜シェブロン選手権 3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞今季のメジャー初戦は、決勝ラウンドに突入した。2日目を終え、トータル2オーバー・62位タイまでに入った72人がプレーする。
【写真】ゴルフ場に現れた、癒やしのゲスト
日本勢は11人が予選を通過。最上位につけるのはトータル4アンダー・11位タイの神谷そらと吉田優利で、首位を独走するトータル14アンダーのネリー・コルダ（米国）との10打差を追いかけていく。決勝は2人1組のツーサム方式で、全員が1番からスタート。吉田は日本時間26日午前1時35分に16位の笹生優花とともにティオフする。神谷はその一組後でヤン・ユンソ（韓国）とコースに飛び出していく。日本時間午後9時5分には古江彩佳がプレーを開始。そこから岩井明愛、山下美夢有、西郷真央、馬場咲希、勝みなみ、原英莉花、竹田麗央が順次コースへ。最終組のコルダとパティ・タバタナキト（タイ）は同26日午前2時45分の競技開始を予定している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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