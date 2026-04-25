津田健次郎、『Nキャス』ナレーターをきょう卒業 SNSで伝える「本当にありがとうございました」
津田健次郎が25日、自身のXを更新。TBS系『情報7daysニュースキャスター』（後10：00）のナレーターを卒業することを発表した。
【写真】「本当にありがとうございました」『Nキャス』ナレーターの卒業を伝えた津田健次郎
「『#情報7days ニュースキャスター』ナレーション参加させて頂いて来ました #津田健次郎 が本日で卒業させて頂きます」と伝え、「#三谷幸喜 さん、 #安住紳一郎 さん、#中川絵美里 さん、スタッフの皆様、ナレーターの皆様、ご覧頂いて下さった皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
この投稿に「ちょっと寂しいですが…お疲れ様でした！」「津田さんのナレーション卒業さみしいさみしい」「5年間本当にお疲れ様でした」といった労いの声が寄せられた。
【写真】「本当にありがとうございました」『Nキャス』ナレーターの卒業を伝えた津田健次郎
「『#情報7days ニュースキャスター』ナレーション参加させて頂いて来ました #津田健次郎 が本日で卒業させて頂きます」と伝え、「#三谷幸喜 さん、 #安住紳一郎 さん、#中川絵美里 さん、スタッフの皆様、ナレーターの皆様、ご覧頂いて下さった皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
この投稿に「ちょっと寂しいですが…お疲れ様でした！」「津田さんのナレーション卒業さみしいさみしい」「5年間本当にお疲れ様でした」といった労いの声が寄せられた。