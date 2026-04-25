３月末にＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーがメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（土曜・午後１０時）が２５日、初回を迎えた。

番組冒頭、１人で画面に登場した和久田アナ。

「こんばんは、『追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ』、和久田麻由子です。生放送でお伝えしています」と自己紹介すると、東京・汐留の日本テレビ報道局に入室。室内を歩き始めた。

「こちらは日本テレビの報道局です。土曜日の夜ということで人も少なく静かですが、平日は記者やディレクター、カメラマンなど８００人を超えるスタッフが全国のネットワーク各局とともに様々なニュースを取材して伝えています」と紹介。「登場したのは日々，ニュースを追いかける記者たちです。『追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ』は取材の記録・ログをたどりながら記者の情熱や葛藤とともにニュースの心臓に迫る番組です」と続け、トランプ大統領の動向を追うワシントン支局の女性記者を紹介した。

和久田アナにとって民放初出演となった「―ｎｅｗｓ ＬＯＧ」はニュースの結論だけではなく、そこに至るプロセス「ＬＯＧ＝取材の記録」も伝える追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。“デビュー戦”の今回は元スピードスケート日本代表・高木菜那さん、美帆さん姉妹への独自取材などを伝える。