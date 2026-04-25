ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「お弁当作ってきたよ」夫「え？あの店のハンバーガーにしようよ」… 妻「お弁当作ってきたよ」夫「え？あの店のハンバーガーにしようよ」お出かけ先で夫の無神経さに落胆…早起きした妻の気持ちは？ 妻「お弁当作ってきたよ」夫「え？あの店のハンバーガーにしようよ」お出かけ先で夫の無神経さに落胆…早起きした妻の気持ちは？ 2026年4月25日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 新卒の頃は、心配して家まで送ってくれたり、好きなブランドの財布をプレゼントしてくれたりと…美穂は大切に思われていることを実感していました。でも結婚してからはどうでしょう。妻への態度がガラッと変わってしまったんです。その変化に気づいた時、美穂の心の中には違和感が生まれ始めていたのです…。>>【まんが】妻にだけ優しくない夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻にだけ優しくない夫 夫「孫と同居だなんて嬉しいな！」妻「あなたは単純だもんね…」息子から同居提案に本音を言えない義母の決断は!? 帰宅すると異変が…「え…全部ない？」まだ使っていたベビー用品が消えた理由 疑ったのはただ一人【私が義妹と縁を切った理由 Vol.62】