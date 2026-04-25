タレントの小島瑠璃子（32）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの人生相談に答える動画を公開し、涙をこらえながら回答する場面があった。

ホテルのデザートビュッフェを堪能しつつ、軽快に相談に答えていた小島だったが、突然涙声に。妻と死別し、2人の子供を育てるシングルファザーの男性からの「ママっ子だった子供がママと言わないことが心配」という相談だった。どうにか読み上げると、「いや〜考えられないくらい大変でしたね」と自身を落ち着かせるように、呼吸を整えた。

昨年2月に夫が急逝し、シングルマザーとして2歳の長男を育てる小島。「全員野球ですよね」と曽祖母の手を借りていることを明かしつつ、「絶対幸せになってほしいな、この方」と力を込めた。

子供がママと言わない理由について「パパの頑張りを子供たちも分かってるんだと思います」と分析。

そのうえで「私もすごく悩むんですよね。ただ、一個だけ決めていることは、あなた（子供）はお父さんがいないけど、あなたは周りから凄く愛されて、あなたが生きててくれて幸せ、あなたがいてくれて良かったって伝え続けるってことだけは決めてます」と明かし、「寂しいタイミングがあるかもしれないけど、その時は寂しさは私も同じ気持ちだから一緒に共有しようねと伝えることにしています」と涙をこらえながら、真摯（しんし）に答えた。

「我慢してほしくないですよね、寂しいなっていう気持ちを」とも語り、相談者に対し「パパも一人の人間で寂しい時があるっていうのを子供たちに共有するのがいいんじゃないかなと思います。例えばだけど、子供の前で泣いたりとか」とアドバイスを送っていた。