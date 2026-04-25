歌手で俳優の及川光博が２５日、千葉市の千葉県文化会館でデビュー３０周年のワンマンショーツアー「ＴＡＫＥ ＩＴ ＲＯＳＹ！」の千葉公演を行った。

１９９６年５月２９日にシングル「モラリティー」でデビューした及川は「音楽活動をここまでやってこられたのは、本当にベイベーたちのおかげ」とファンに感謝。「アマチュア時代からミッチー（の愛称）で、客席にバラを一輪投げていました。デビュー前はその投げたバラを誰も受け取ってくれなかったけど、今はベイベーたち、男子諸君が集まってくれるので一輪じゃ足りない」とほほえんだ。

５月６日には３０周年アルバム「ＴＡＫＥ ＩＴ ＲＯＳＹ！」をリリースする。「最近ＳＮＳ等で興味を持ってくれた初心者ベイベーたちが多くて、その初心者ベイベーたちの反応を見てるのが最近の楽しみ。１曲目でとにかくポカーンと驚いて、２曲目あたりで笑い始めます。でも３曲目になると目がハートマーク」という。３０周年、５６歳とは思えないビジュアルだが、若さの秘訣（ひけつ）を問われると「毎週、笑顔で汗だくになって踊ること」と語った。

元祖・王子様キャラとして知られるが「そもそも９０年代で王子様は卒業してるんですよ。今は、ちょっといけすかない元・王子。略してイケオジです」と宣言。「キラキラした世界観は若いアーティストに任せて、私はただのびのびと輝きたい」と明かし「最近はエンタメの力でもって、いかに視聴者の皆さん、会場の皆さんを笑顔にするかという作戦を立てるようになってきました」と語った。

今後の活動について「３０周年を迎えられたことを大変感謝してますけど、３１周年が迎えられるか分からない。これが最後のツアー、最後のアルバムという気持ちで臨むと悔いがない」と今を大切に生きていくからこそ全力で突っ走れるという。「４０、５０周年というイメージはわかない。取り急ぎ、還暦のパーティーを目指して…。４年後ですか？ 還暦パーティーをやったらその後の身の振り方はその時に考えます」と明るく話した。

【及川光博 ３０周年☆ワンマンショーツアー２０２６「ＴＡＫＥ ＩＴ ＲＯＳＹ！」（全国１０都市１１公演）後半日程】

５月９日＝東京・Ｊ：ＣＯＭホール八王子

５月１７日＝兵庫・神戸国際会館こくさいホール

５月２３日＝福岡・福岡市民ホール

５月３０日＝東京・東京ガーデンシアター

６月６日＝北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）

６月２７、２８日＝大阪・オリックス劇場