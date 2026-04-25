音楽プロデューサーの小室哲哉（67）、所ジョージ（71）、とんねるず木梨憲武（64）、演歌歌手の田中あいみ（25）らが25日、大分県で行われた音楽フェス「ジゴロック2026」（26日まで、大分スポーツ公園）で共演し、会場を熱狂させた。TM NETWORKの「Get Wild」でコラボレーションしたほか、小室と所で制作の新曲も初披露。26日出演予定のDA PUMPのISSAらも登場して沸かせた。このほかTRFのYU−KI＆DJ KOO、加藤ミリヤ、EXILEのTAKAHIROらも出演した。

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「小室さんに言われて来たぞ〜！」。木梨が雄たけびをあげながらステージに登場すると、広場を埋めた観衆から大きな歓声が上がった。所ジョージ単独での弾き語りに始まり、木梨がとんねるずや矢島美容室のメンバーとして沸かせた「ガラガラヘビがやってくる」「ニホンノミカタ−ネバダカラキマシタ−」なども披露。「あなたたちがいくつだった時の歌でしょうか」と語りかけて笑わせた。

大歓声を浴びた所は「いいね。まだ大分いけるね。こっちがお金出したいくらいの景色ですよ」と感動も口にした。小室も登場して「Get wild」では全員で豪快にシャウト。事前に所の仕事場兼ガレージ「世田谷ベース」にも小室が駆けつけて制作した共同楽曲「Imagination」も初披露し「こんな日がくるんだね」。木梨は「ついに小室ファミリーと所ファミリー融合の曲ができました！」と宣言した。

サプライズも用意していた。木梨の呼びかけで26日出演予定だったDA PUMPのISSAとKIMIが急きょ参戦。ISSAは「僕らは今日は観に来ただけなのよ」と困惑気味にステージに上がり、終盤には興奮気味の木梨に「少し歌って」とリクエストされ、人気曲「if…」を即興で披露して沸かせた。

イベント初回から3年連続出演の小室は「出たみなさんが楽しかったかどうかが大事。良かったと思います」と笑顔。田中も「コラボさせていただいて本当に光栄でした」と喜んだ。小室にとって大分は元妻のglobeのKEIKOの故郷であるなど、縁もある場所。「良いことも悪いこともいろいろありましたけど、20年経って思い出深いところになりましたね」。今後のイベントの発展にも尽くす方向で「普通のフェスとは違う、お祭りに近い形かな。地方創生というか、そういうイメージを今日感じました」と見据えた。