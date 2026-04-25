元IBF世界バンタム級王者・西田凌佑（29）が所属する六島ボクシングジムの公式YouTube「六島ボクシングチャンネル」に出演。5月2日の井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）戦を直前予想した。

西田は昨年6月に中谷とWBC・IBF世界バンタム級統一戦で激闘を繰り広げた。そして、今年2月の転級初戦で井上が持つIBFのベルトへの挑戦権を得た。

今や2人の戦いに一番近い日本人と言える。

その西田の目には世紀の一戦はどう映っているのだろうか？

西田は「勝敗予想は井上選手が勝つんじゃないかと思う。KOもある」と切り出した。

ただ、予想を聞かれて答えるうちに中谷の勝利もあるんじゃないかと思えてきたという。

「中谷選手はリーチもあって身長も高いので、もしかして何かあるんじゃないかって若干思っている」と明かした。

中谷が勝つ可能性があるとすれば「井上選手が強引に来たときに合わせて。丁寧に詰めてきたら井上選手の方がうまいと思うんですけど、雑に距離を潰したときに打ち合ったらワンチャンあるんじゃないかと思うようになりました」と話した。

拳を交わしたからこそ分かる中谷の強さ。西田は「中谷選手はここまで無敗で、やっぱり強いので。タイミングも持ってるし、KO率も高い」と指摘した。

もちろん井上が勝利に徹したら付け入る隙はないが、注目度の高さと東京ドームという異様な雰囲気の中で圧倒的な力を見せようとした瞬間に何か起きる可能性があるという。

井上陣営から中谷戦に向けてスパーリングの打診があったが、前戦で左目尻を切って縫ったこともあって断念。それ以上に戦う可能性のあり井上とスパーリングとはいえ手合わせすることを避けたことも明かした。