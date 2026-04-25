「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）

広島が、野手全員を使い切るなど、執念で引き分けに持ち込んだ。

１−２の九回。先頭の代打・菊池が四球で出塁すると、代走・辰見が二盗に成功。２死三塁となり、代打・モンテロが投手強襲の適時内野安打を放ち、試合を振り出しに戻した。

２−２の九回からはハーン、森浦とつなぎ、延長十一回は、ドラフト２位・斉藤汰（亜大）がマウンドへ。右腕はこの回を無失点で終えると、延長十二回も登板。先頭・佐藤輝に左前打を許すものの、後続を打ち取り、試合を引き分けに持ち込んだ。

斉藤汰は２回２安打無失点。回をまたぐのは、プロ入り後、初めてだった。

新井監督の主な一問一答は、下記の通り。

−斉藤汰がよく踏ん張った。

「いや、本当に。よくまたいで、よくしのいだと思います」

−回またぎの理由は。

「１イニング目に球数も抑えられたし、佐藤輝から始まるところ。向こうも、すばらしい打者なので。あそこは、汰直の勢いでということで、またがせました」

−踏ん張ったのは、大きな経験になる。

「うん、大きいと思う。あんなに厳しいところで、ビジターで、アウェーで。自信にしてもらいたい」

−それまでの投手たちも、踏ん張った。

「本当によくしのいだと思う。みんな、本当によく全員が頑張ってしのいだと思います」

−九回は、まさにみんなで、追い付いた。

「うん、そうやね。あそこは、点が入らないと終わりだから。あそこは塁に出たら、どんどんつぎ込んでいくと決めていたから」

−平川をスタメンから外した。

「上がってきて、すぐからずっと出ていたので。まだまだ新人。試合に出るのも勉強だし、ベンチからいろいろ観察するのも勉強なので」

−監督から助言もしたが、頭を整理するためにも。

「そうだね。練習では、すごく良くなっているので。あとはこれを継続して、日頃の練習で意識してやってもらいたい」