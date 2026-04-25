“ゲージツ家のクマさん”として親しまれた美術家の篠原勝之さんが17日に亡くなったことを、公式インスタグラムが発表しました。

公式インスタグラムは「篠原の体調についてご心配をおかけしておりましたが、4月17日に他界いたしました」と報告。亡くなる直前の様子について「ヒトからどう見られようと、どんな時も、今おかれている状況を面白がって、一生懸命に力のかぎりを尽くす。その在りようは最後の最後まで変わりませんでした。『残っている力をぜんぶ出しきって終わりたい』 語っていた通りに離陸（晩年、好きで使っていた言葉です）しました」と明かしました。

また、亡くなる日の朝、篠原さんが口頭で託したという「皆さまへのメッセージ」を公表。篠原さんは「ついにね、オサラバの時が きちゃったよ。 いろいろ、みんなに親切にしてもらって ありがとう。 いっぱい感謝して、旅にいきます。 アバヨ」と感謝の言葉をのこしたということです。

通夜と葬儀は、本人の遺志により行われず、20日に親近者で旅立ちを見送ったということです。

篠原さんは、1942年に札幌で生まれ、室蘭で育ち、高校卒業前に上京。武蔵野美術大学中退後にグラフィックデザイナーとして広告制作会社に数年勤務。退職後はサラリーマンと決別するためスキンヘッドに。日雇いのアルバイトをしながら挿絵画家、絵本作家として活動。1973年〜1979年に状況劇場のポスター・舞台美術を担当し、1981年にエッセー『人生はデーヤモンド』で注目されました。

1985年には、都心のビル解体現場でガレキからむきだしになった鉄の姿に衝撃を受け、『鉄のゲージツ家』を宣言し、スクラップ鉄を素材に作品を精力的に制作。1995年からは、山梨県北杜市に作業場を構え、鉄やガラス、石などを素材に、光・風・土・水といった自然のエネルギーに呼応するダイナミックな造形の作品を制作し、国内外で制作、展示、常設されるなど高い評価を受けました。2019年からは、土をこねて作った『空っぽ』と呼ばれる作品を焼き始め、2021年には奈良県に移住していました。

また、美術家としての活動と並行して、テレビ番組にも数多く出演し、“ゲージツ家のクマさん”として親しまれた篠原さん。作家としても精力的に作品を執筆。2009年には『走れUMI』で小学館児童出版文化賞を、2015年には『骨風』で泉鏡花文学賞を受賞するなど、多彩な分野で活躍しました。