10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の浅野竣哉さん（25）にインタビュー。ランナーを演じるために行った役作りや、共演者・庄司浩平さん（26）とのシーンで起きた印象的な出来事を明かしました。

俳優の大泉洋さんが主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の2つの大きな柱で描かれる物語です。

■ランナーを演じるために行った“禁酒” 6kgの減量を行う

『箱根駅伝』の生中継を担うチーフプロデューサーを大泉さん、箱根駅伝の元ランナーで陸上競技部の新監督を山下智久さん、そして浅野さんは箱根駅伝に挑む陸上競技部員で、チームメートを冷ややかにみる2年生・内藤星也を演じます。

――ドラマ出演が決まった時の心境は？

すごくうれしかったんですけど、本物の箱根駅伝がかなり熱いものなので。本当にドラマがあるものなので、それをフィクションで描いた時に、“本物以上のもの” “本物に負けないもの”を作らないといけないっていうところで、そこがプレッシャーに感じましたね。

あと、長距離が得意ではなかったので、そこの不安とかがありましたね。

――箱根駅伝は毎年見ていましたか？

正直毎年見ていなくて。ただ、実家とかにいるとテレビでは流れてはいたので、なんとなく見たことはあったんですけど。ドラマが決まって、今年の箱根駅伝、初めて頭から最後まで見たんですけど、ちょっと面白すぎて。“なんで見てなかったんだろう”って思いましたね。

――ランナーを演じるにあたって行ったことはありますか？

食生活は変えましたね。体重をちょっと落とさなきゃいけなかったりとかしたので。そこで、ヘルシーなメニューにしたりとか、毎日お酒を飲んでいたんですけどそれをやめましたね、毎日飲むのを。

――それは自身としてはしんどかったですか？

まあ、仕事なんで（笑） しんどいとかではないですけど。

――食生活はどんなものを食べていましたか？

ほぼ毎日水炊き。水だけで皮なしの鶏肉・ネギ・きのこ・白菜とかいれて、それだけを食べる。お米の量を丸一日で100gだけにしてっていうのをやった。

――何kgくらい落としましたか？

67kgくらいあったんですけど61kgなので、6kgくらい落としました。期間でいうと1か月ちょっとくらいじゃないですかね。

■共演者・庄司浩平とのつかみ合いのシーンで…「さすがだなと思った」

――同世代との共演で印象に残っていることはありますか？

猪又丈って役をやっている庄司浩平くんと、つかみ合いのケンカをするみたいなシーンがあって。その時に、胸ぐらをお互いつかむので、本気じゃないですけどお芝居なので。ある程度接触はしちゃうので、同じ場所を毎回つかむので、赤みがかっちゃって、ちょっとアザになっちゃったりするんですけど。

撮影が終わって、次の日、赤かったところがアザになってて、アザの形がバラの形してたんですよ。それが、さすが庄司浩平だなと思って。色気の塊なので。さすがだなと思ったのは印象に残ってますね。

――陸上競技部の監督役・山下智久さんとの交流エピソードはありますか？

あまりたくさんコミュニケーションがとれてるわけではないんですけど。一度、僕の方から、昔、幼稚園とか小学校低学年くらいの時に家の近くの美容室に行って、「山Pにしてください！」って言ってたんですよ、昔、髪形を。それを伝えさせてもらいました。かっこいいっすね。ずっとかっこいい。

――ずっと見ていた山下さんとの共演はうれしいですか？

うれしいですね。勝手に感慨深いですよね。“山Pにしてください！”って言っていた人と今お仕事していると思うと。

■憧れている俳優は吉田羊 「職人だなと思った」

浅野さんは、2000年生まれの千葉県出身。2019年に“メンズノンノモデル”オーディションのファイナリストに選ばれ、その後、日本テレビ系ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（2023）や、映画『遺書、公開。』（2025）、『純愛上等！』（2026）などの作品に出演しています。

――俳優になろうと思ったきっかけは何ですか？

昔から映画が好きで、漠然と映像の世界に憧れみたいなのはあったんですけど。最初は親がモデルオーディションに応募して、そこでファイナリストになってみたいなところが、芸能界への憧れがちょっと実現するのかもしれないっていう自信につながった出来事が、中学校3年生くらいの時にあって。

そこから自分でも応募するようになったりして、あるモデルオーディションを受けてそれもファイナリストにならせていただいて、それを見た事務所のマネージャーに声をかけてもらうんですけど。そこから映像のオーディションに行って、受かって、現場に行くんですよ。その現場で初めてお芝居して、そこでちゃんとやりたいな、頑張りたいなって思ったんですけど。

その作品で前田旺志郎くんっていう俳優が同い年でいるんですけど。（台本の）ト書きに“泣く”とか書いてないシーンで、涙を流していて。カメラマンの人が最初、旺志郎くん向けじゃなかったんですけど、とっさにその表情を撮るためにカメラを向けるっていう瞬間があって、それを見て、奇跡的なものを見たなというか。こういうことが起きてるから映画って感動するんだなみたいなので、役者ってかっこいいなって思ったのが、やってみてって感じですね。そういう現場を見て、実際、自分もやってみたいなって思った感じですね。

――今まで共演した中で、憧れている俳優はいますか？

吉田羊さんですかね。『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』というドラマで、ワンシーンだけご一緒させてもらったんですけど、その時がちょっとすごすぎて。ドキュメンタリーというか。リアルでありながら、台本に書いてある『…』とか、数が違う『…』とかの間が完璧なんですよね。“職人だな”って思ったので、吉田羊さんはそこからずっと憧れていますね。

――今後挑戦したい役や俳優としての目標はありますか？

今はいただいた役をなんでも頑張る気持ちではあるんですけど、色んな役柄、毎回違う感じの人物をやらせていただいているんですけど、かっこいい役が一個もないので、かっこいい役をやりたいですね。

――例えば？

キラキラ…イケメン…壁ドン…ですかね…。

――ラブコメとかですか？

ラブコメ…できないか…（笑）

〈10秒特技チャレンジ〉

目標で言ったら、“この人だから任せた”って思ってもらえる、“この人にやらせたら面白そうだな”とか“この人じゃないといけない要素”を持った俳優になれたらなって思いますね。

ドラマ『俺たちの箱根駅伝』と『日テレNEWSカルチャー』のコラボ企画・“10秒特技チャレンジ”では、『箱根駅伝』をお題に、イラストを描いてくれましたが、10秒では描ききれず。

その後、時間をかけてイラストを完成させてくれました。