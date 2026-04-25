「普通ボブ」に飽きてきたら！【40・50代】即こなれ見え♡「ウルフヘア」

そろそろ普通のボブに飽きてきた……。そんな気分の40・50代に試してほしいのが「ウルフヘア」。メリハリのあるシルエットがこなれ感をプラスし、軽やかな印象を与えられるのがポイントです。今回ご紹介するのは、大人女性が取り入れやすいナチュラルな印象のウルフヘア。シルエットを今っぽくチェンジして、気分を一新してみて。

まとまりやすく扱いやすいウルフヘア

髪が広がりやすい人におすすめな、レイヤー控えめのウルフヘア。トップが長めになっているためまとまりやすく、スタイリングしやすそうです。毛先が自然に外ハネしやすいため、乾かすだけで形が決まりやすいのも嬉しいポイント。忙しい40・50代のライフスタイルにフィットしそうです。

涼しげな印象のボブウルフ

こちらは、ボブがベースのウルフヘア。重く見えがちなボブにレイヤーで動きをつけて、軽やかに仕上げています。首元はすっきりさせつつトップにはふんわり感を演出できるので、ペタンコ髪が気になる人にもおすすめ。涼しげな印象がこれからの季節にぴったりです。

顔まわりのレイヤーで小顔見え

ウルフヘアは、気になるフェイスラインをカバーしてくれるのも嬉しいポイント。顔まわりのレイヤーが自然な影をつくり、顔まわりがすっきりと見えそうです。こちらのヘアスタイルは、全体的にレイヤーをしっかり入れて、小顔に見えやすいひし形シルエットに仕上げています。

女性らしくこなれる長めのウルフヘア

こちらのウルフヘアは、軽やかさを演出しながら女性らしさをキープした長めのウルフヘア。結べる長さがあるので暑い季節にもぴったりです。顔まわりや毛先に動きが出るので、普通のミディアムと比べてこなれ感がぐっとアップしそう。

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writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。