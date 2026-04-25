30周年を迎えるEGO-WRAPPIN’、恒例夏の野外＜Dance, Dance, Dance＞開催決定＋新曲「RIVIERA」を12inchアナログで7月発売
2026年に結成30周年を迎えるEGO-WRAPPIN’が、夏の恒例野外ライブ＜Dance, Dance, Dance＞を開催するほか、同ライブに先駆けてダンスチューンを12inchアナログでリリースすることも発表となった。
＜Dance, Dance, Dance＞は7月11日に神奈川・河口湖ステラシアター、8月1日に大阪城音楽堂で開催される。関東公演は改築に伴って惜しまれながら昨年、長い歴史に幕を閉じた東京・日比谷野音から、富士山の麓・河口湖ステラシアターへと新たに会場を移して開催されるかたちだ。チケットのオフィシャルサイト先行予約受付は本日4月25日21時より。
この野外ライブ開催に先駆けて、夏の夜を熱く妖しく揺らすダンスチューンにして新曲「RIVIERA」の12inchアナログが7月8日にリリースされることも決定した。同アナログはクリア盤仕様の完全生産限定盤となる。予約受付は、全国レコードCDショップおよびオンラインストアにて。
なお、30周年を記念して、EGO-WRAPPIN’ 30th特設サイトが開設されたほか、新曲「RIVIERA」の雰囲気をいち早く感じられるディザー映像も公開されている。
撮影◎仁礼博(＜Dance, Dance, Dance＞2025年＠日比谷野音)
■夏の恒例野外ライブ＜Dance, Dance, Dance＞
7月11日(土) 神奈川・河口湖ステラシアター
open15:30 / start16:30
8月01日(土) 大阪・大阪城音楽堂
open16:30 / start17:30
▼チケット
全席指定：8,000円(税込)
一般発売：6月6日(土)10:00〜
【オフィシャルHP先行】
受付期間：4月25日(土)21:00〜5月18日(月)23:59
受付URL：https://eplus.jp/egowrappin-hp/
■12inchアナログ盤「RIVIERA」
2026年7月8日(水)発売
【12inch Vinyl / 完全生産限定盤】TFJC-38142 2,750円(税込)
予約リンク： https://TF.lnk.to/RIVIERA_Vinyl
※12インチ(45rpm) クリア盤
Side A：RIVIERA
Side B：RIVIERA instrumental
関連リンク
◆EGO-WRAPPIN’ 30th 特設サイト
◆EGO-WRAPPIN’ オフィシャルサイト
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