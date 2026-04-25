令和8年4月20日、情状証人として法廷へやってきた被告人の母親はハキハキとした口調で、それでいて質問に対して少し被せ気味に答えていた。飲食店を経営しているという彼女は、息子についてこう語った。

「物静かで、大人しくて、頑固。でも自分に甘い。そういう感じです」

そう力強く語る母親を、被告人は椅子に浅く腰掛けて背もたれに深くもたれかかったまま、居心地悪そうに見つめていた。

昭和54年に生まれ、介護施設で働いている被告人は、令和7年の2月から3月にかけて、SNSを通じて買春目的で知り合ったAさん（当時14歳）に対し、複数回にわたり現金1万7000円～2万円を支払って性行為を行い逮捕された。

被告人は以前にも同様の罪で罰金刑と執行猶予付きの判決を受けた過去があった。

弁護士から、息子である被告人が起こした事件について聞かれた彼女は、「深く反省しております。私の監督不行き届きです」と答えた。

被告人は彼女の経営する店へ毎日手伝いに来ており、本件は被告人が家族とも日常的に顔を合わせ、コミュニケーションを取っていた中で、人知れず起きた事件だった。

「今後は、必ず指導監督をしていきます！」

そう力強く法廷で宣言する証人に、弁護士が問いかける。

「被告人は平成28年と平成29年にも同様の罪を犯しています。その際にも、あなたは同じ発言をしましたよね？」

彼女が、「はい。しました」と小さく答えると、弁護士は続ける。

「それを踏まえた上で、今後しっかり監督をしていくことを誓えますか？」

その問いかけに対し彼女は、「必ずやってみせます！」と法廷に声を響かせた。

女性ホルモンの投与も視野

続いて、被告人の婚約者が証言台に立った。

8年前から被告人と交際している彼女の目に、彼は真面目で、お年寄りにネット注文の仕方を教えたりもする優しい人間に映っていたという。それだけに、事件を受けて「だいぶショック」だとこぼした。

検察より、被告人宅に制服のコスプレ衣装があった事について問われると、「知っていました。でも個人の趣味なので…」と気まずそうにうなずいた。

彼女は被告人に前科があることは聞いていたものの、その具体的な内容まで知ったのは今回の事件がきっかけだった。

それでも彼女は、被告人の社会復帰後は医療機関を受診させ、認知行動療法だけでなく必要に応じて女性ホルモンの投与なども視野に入れサポートしていくつもりだと語った。

そして、被告人とはこの事件を受けた上でも結婚する予定だという。

「（社会復帰を）待ちます」という彼女の声は震えていた。

被害者へ謝罪文、贖罪寄付、示談金

逮捕当時、黙秘していたという被告人は、本件に至った原因に「自身の意志の弱さ」があったと供述した。

検察より、2回目以降は名古屋市瑞穂区にある被告人宅で行為が行われていた事について、「被害者が来れるタイミングで行為が行われておりましたが、婚約者と鉢合わせるとは思いませんでしたか？」という旨を問われた被告人は当時のことについてこう振り返った。

「それはありませんでした。仕事の都合もあったので…」

その言葉に検察官は、静かにうなずいて答えた。公判を通して被告人は、「本当に反省しています」と何度も繰り返していた。

被告人は逮捕後、被害者へ謝罪文を送ると同時に、10万円の贖罪（しょくざい）寄付もしており、200万円の示談金を支払うことで被害者との示談も成立しているという。

被害者であるAさんは、被告人に対し処罰感情を抱いてないとの事だったが、多感な時期の児童に与えた悪影響は計り知れないとして、検察からは5年の拘禁刑が求刑された。それに対し弁護士からは執行猶予を求める声が上がった。

最後に裁判長から何か言いたいことがあれば、と促された被告人が口を開く。

「この度は申し訳ありませんでした。もう二度と法律に違反しません」

彼のそのハッキリとした、力強い声が法廷に響き渡った。

文/桑原怜史 内外タイムス