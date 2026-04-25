さまざまな社会的支援を受けることができる住民税非課税世帯ですが、「多額の貯金があっても、年金が少なければ住民税非課税世帯として優遇されるの？」という疑問の声が聞かれます。今回は、住民税非課税世帯の判定に「資産」は関係するのかを解説します。※サムネイル画像：amanaimages

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住民税非課税世帯には、給付金の支給、介護保険料負担の軽減や医療費負担の軽減など、さまざまな社会的支援があります。所得が少なくとも安心して生活できるよう、手厚いサポート体制が敷かれているのです。

しかし、一方で「多額の貯金があっても、年金が少なければ非課税世帯として優遇されるの？」という疑問の声も聞かれます。今回は、住民税非課税世帯の判定に「資産」は関係するのか、そして気になる60代・70代の資産の実態について解説します。

そもそも「住民税非課税世帯」になる条件とは？

まず前提として、住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税が非課税である世帯を指します。この場合、住民税の所得割・均等割のいずれも非課税であることが要件です。

該当するには、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。※東京23区の場合。

・生活保護法による生活扶助を受けている

・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下

＜同一生計配偶者または扶養親族がいる場合＞
・前年の合計所得金額：35万円×（本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数）＋31万円以下

例：夫65歳以上・妻扶養。夫が年金収入のみなら211万円以下

＜同一生計配偶者または扶養親族がいない場合＞
・前年の合計所得金額：45万円以下

例：65歳以上。年金収入のみなら155万円以下

お住まいの自治体（級地）によって多少前後するため、正確な数字は市区町村の窓口やWebサイトで確認しましょう。

参照：個人住民税|暮らしと税金|東京都主税局

住民税非課税の判定に「金融資産」は関係ある？

住民税非課税かどうかの判定において「保有している金融資産の額」は関係ありません。

住民税はあくまで「前年の所得」に対して課される税金です。そのため、たとえ銀行に3000万円以上の貯金があっても前年の「所得（年金所得や給与所得など）」が基準以下であれば、住民税非課税世帯に該当します。

60代・70代の金融資産保有額は？

では、実際にシニア世代はどの程度の資産を持っているのでしょうか。金融経済教育推進機構の「家計の金融行動に関する世論調査2025年」から、その実態を見てみましょう。

▼60代の金融資産「3000万円以上」の割合は？
60代の金融資産保有割合の上位3位は、以下の通りです。

【単身世帯】
・1位：金融商品非保有……30.4％

・2位：3000万円以上……15.6％

・3位：100万円未満……9.1％

60代単身世帯の金融資産保有額の平均は1364万円。中央値は300万円です。

【二人以上世帯】
・1位：3000万円以上……27.2％

・2位：金融商品非保有……12.8％

・3位：2000万〜3000万円未満……12.4％

二人以上世帯の場合、平均額は2683万円、中央値は1400万円となっています。

▼70代の金融資産「3000万円以上」の割合は？
70代になっても、多額の金融資産を保有し続けている世帯が一定数存在します。

【単身世帯】
・1位：金融商品非保有……20.4％

・2位：3000万円以上……17.5％

・3位：100万〜200万円未満……8.1％

70代単身者の金融資産保有額の平均は1489万円。中央値は500万円です。

【二人以上世帯】
・1位：3000万円以上……25.2％

・3位：2000万〜3000万円未満……12.3％

・2位：1000万〜1500万円未満……11.1％

二人以上世帯の場合、平均額は2416万円、中央値は1178万円となっています。

この調査の金融資産には、預貯金以外に株式や投資信託、生命保険などが含まれています。また、日常的な出し入れ・引き落としに使用される普通預金の残高は含まれていません。つまり、実際の「金融資産」はもっと多い可能性もあるのです。

まとめ

住民税非課税世帯の判定は、あくまで前年の「所得」に基づいて行われるため、貯金などの金融資産は直接影響しません。そのため、「資産はたっぷりあるけれど、年金収入が少ないから住民税が非課税」というケースが実際に起こり得ます。一方で、データが示す通り、シニア世代の資産状況には大きな差があり、同じ住民税非課税世帯であっても、実態はさまざまあることが分かります。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)