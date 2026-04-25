◇MLB ホワイトソックス5-4ナショナルズ(現地24日、レート・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が4回にメジャートップタイとなる11号ソロを放つなど、この日も打撃で目立った活躍をみせました。

村上選手はメジャーデビュー戦となる開幕戦で1号を記録すると、同カード3戦連発。また17日のアスレチックス戦から5戦連発と一気に本塁打数を量産し、早くも二桁に到達していました。

そしてこの日の一発で、ヨルダン・アルバレス選手に並ぶメジャートップタイの11号を記録。周囲を驚かせる活躍をし続けています。

打ち出すと止まらない村上選手は、OPS（出塁率＋長打率）の数値も急上昇。開幕戦では「2.750」で8戦目の3日には「.967」に下がるも、4日には「1.032」に戻り、その後しばらく下降していました。一時は「.715」まで下がりましたが、22日に4日に記録して以来「1」超えとなる「1.026」に。そして23日には再び「.992」に下がりますが、この日「1.020」と再び上昇しました。

現地24日の時点では、ア・リーグだけでなくメジャー全体で3位。トップはアルバレス選手の「1.247」、2位はベン・ライス選手の「1.197」となっています。ちなみにナ・リーグのトップは、ジェームズ・ウッド選手の「1.005」。大谷翔平選手は「.794」となっています。