コスプレイヤーでタレントの米倉みゆ（32）が25日、自身のXを更新。結婚したことを発表した。

米倉は、「いつも応援してくださる皆様 お世話になっている関係者の皆様へ 私事で大変恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。

純白のウエディングドレス姿を披露して「今日という日まで活動を続けてこられたのは、ファンの皆様、そして支えてくださる関係者の皆様の温かいご支援があったからこそと、心より感謝しております」と感謝を記し、「これからも感謝の気持ちを忘れることなく、一つひとつの仕事に対してこれまで以上に真摯に向き合い、精進してまいる所存です。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

米倉は、抜群のスタイルを生かしてラウンドガールやレースクイーンとしても活躍。コスプレーヤーとしても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル69、スリーサイズはB75・W58・H86。“奇跡の8頭身”と称され、撮影会では厚底靴で自称“身長184センチ”。趣味はサウナ巡り。