「新しいカギ」Netflixで配信決定 NiziU出演かくれんぼ企画から順次スタート
【モデルプレス＝2026/04/25】フジテレビ系バラエティ番組「新しいカギ」（毎週土曜20時〜）が、4月25日の放送回より、動画配信サービスNetflixにて配信されることが決定した。
【写真】「新しいカギ」受賞した企画
同日の放送では、世界で活躍するNiziUを迎え、“カギメンバー”が学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画「学校かくれんぼ」を行った。“カギメンバー”の母校で開催する「凱旋かくれんぼ」第2弾となり、今回は企画をけん引するチョコレートプラネット・長田庄平の母校での開催とあって、過去最大難易度のかくれんぼに。「新しいカギ」を代表する人気企画からNetflixでの配信がスタートし、国内では地上波放送終了後より配信、その後、世界に向けて順次配信となる。
Netflix配信が決定したことについて、矢粼裕明氏（チーフプロデューサー）は「番組開始以来、とにかく1人でも多くの方に見ていただきたいとの思いで今まで走ってきましたが、この度、Netflixで世界配信されるとのことで、番組としてその夢が叶うのはとても光栄なことです。メイン企画である“学校かくれんぼ”など、とにかくワクワクする企画を届けていくので、出演者の皆様と制作者で一丸になって、その種をひとつずつ咲かせていこうと思います」とコメントしている。（modelpress編集部）
番組タイトル：「新しいカギ」
次回放送：5月2日18時30分〜21時※一部地域では放送時間・内容が異なる
出演者：霜降り明星（せいや、粗品）、チョコレートプラネット（長田、松尾駿）、ハナコ（秋山寛貴、菊田竜大、岡部大）
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◆「新しいカギ」Netflix配信決定
同日の放送では、世界で活躍するNiziUを迎え、“カギメンバー”が学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画「学校かくれんぼ」を行った。“カギメンバー”の母校で開催する「凱旋かくれんぼ」第2弾となり、今回は企画をけん引するチョコレートプラネット・長田庄平の母校での開催とあって、過去最大難易度のかくれんぼに。「新しいカギ」を代表する人気企画からNetflixでの配信がスタートし、国内では地上波放送終了後より配信、その後、世界に向けて順次配信となる。
◆番組概要
番組タイトル：「新しいカギ」
次回放送：5月2日18時30分〜21時※一部地域では放送時間・内容が異なる
出演者：霜降り明星（せいや、粗品）、チョコレートプラネット（長田、松尾駿）、ハナコ（秋山寛貴、菊田竜大、岡部大）
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