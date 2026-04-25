中日、阪神、ＭＬＢで活躍した福留孝介さんが２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＭＬＢに挑んだ日本人選手の中でも３人しかいない“偉業”を明かす一幕があった。

今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、規格外の契約金＆待遇を明かした。

カブスでも活躍。日米通算２４５０安打を記録した福留さんはワールドシリーズ制覇のチャンピオンリングを二つずつ持つ共演の井口資仁さん、田口壮さんを見ながら「僕はチャンピオンリングは持ってないですけど、この中で唯一、ファン投票でオールスターに出てるんです」と胸を張った。

「ファン投票でオールスターに出たのは、イチローさん、松井（秀喜）さんと僕。３人目なんです、僕」と続けると「オールスターに行くと、ロッカーにいろんなものが…、プレゼントとか」と明かした福留さん。

「座るところがないくらい、いろんなものが置いてあって。奥さん用のジュエリーとか、ヘッドホンとか、腕時計とか」と続けたところでＭＣの浜田雅功が「それ、持って帰っていいわけですか？」と聞くと「すぐ持って帰りました」と即答していた。