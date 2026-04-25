「パンツばっかり」な40・50代へ！【グローバルワーク】春こそ挑戦♡「スカートコーデ」

動きやすさや安心感から、ついパンツに頼りがちなミドル世代。コーデに新鮮味がほしいなら、ぜひスカートを取り入れてみて。体型カバーや動きやすさに配慮したデザインなら挑戦しやすいはず。今回は【グローバルワーク】の商品を使った、春にぴったりの着こなしをご紹介します。この春はいつものコーデを少しアップデートして、新しいおしゃれを楽しんでみて。

上品さと軽やかさを両立した大人の好印象コーデ

【グローバルワーク】「セルフカットプリーツナロースカート」\3,990（税込）

総柄のプリーツスカートがアクセントになった、こなれ感たっぷりのニュアンスカラーコーデ。かちっとしたジャケットに軽やかなプリーツスカートを合わせることで、柔らかさをプラスしています。広がりすぎないナローシルエットで、スッキリ見えも期待できます。バッグは濃いめのカラーを選び、コーデ全体を引き締めています。

頑張りすぎないのにシャレる！ 春の大人カジュアル

【グローバルワーク】「ウツクシルエットWクロスIラインスカート」\3,492（税込・セール価格）

ベーシックカラーでまとめることで、カジュアルでも子供っぽくならず、こなれた印象を与えられそうな、大人のカジュアルコーデ。スカートはストレッチ入りの「ロングシーズン活躍する優秀な素材」（公式オンラインストアより）を使用しており、夏まで活躍しそうです。すっきりとしたIラインシルエットに、ボリュームのあるフーディを羽織ってメリハリをプラス。動きやすさとオシャレを両立させた、春のお出かけにぴったりのコーデです。

ピンクで陽気な春気分！ きれいめスカートコーデ

【グローバルワーク】「セルフカットプリーツナロースカート」\3,990（税込）

ブラウン × ピンクが可愛い旬のレイヤードコーデ。ニットプルオーバーの下から覗くふんわりとした裾が、気になるお腹や腰まわりをカバーしてくれそう。ストンと落ちるブラウンのスカートは、セルフカットができる便利な商品。自分にぴったりの丈感で、上品なIラインを楽しめます。クラシカルな雰囲気のローファーとボストンバッグを合わせれば、甘すぎない大人のサマ見えコーデが完成。

デニムシャツでラフ感をプラス！ フレアスカートコーデ

【グローバルワーク】「ピーチサテンフレアスカート柄」\2,494（税込・セール価格）

可愛らしい印象のドット柄スカートに、デニムシャツやスニーカーを合わせ、カジュアルダウンしたミックススタイル。スカートが動くたびにひらひらと揺れて、程よい抜け感を演出してくれそう。スタッズ付きのバッグを投入し、コーデにスパイスを利かせているのも真似したいポイントです。フェミニンとカジュアルのバランスがちょうど良く、サマ見えを叶えてくれそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：キユナ ナミ

アパレルショップの店舗勤務を経て、出産・育児をきっかけにライターに転身。ショップスタッフ時代の接客経験も踏まえ、読者がリアルに実践できるファッション情報を得意とする。大人コーデ、プチプラコーデ、ママの着こなし術などをFTNで執筆中。