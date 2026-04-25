娘さんが猫さんに向かってお気に入りだという手袋を振って見せたところ...。猫さんと娘さんの信頼関係が成す見事なコンビ芸に、驚きと賞賛の声が止まりません。

話題の投稿は54万回再生の人気を集め、「微笑ましいスキンシップ」「阿吽の呼吸ですね笑」「こりゃたまらん」「コレは羨ましいな～」「信頼関係がないとできないですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：娘が猫に『お気に入りの手袋』を振って見せると…見事すぎる『コンビ芸』】

お気に入りの手袋を見せると…

Instagramアカウント『marippemaruppe』に投稿されたのは、三毛猫「たま」ちゃんの姿。活発な性格で、甘えん坊な一面もあるというたまちゃん。同じく三毛猫の「つゆ」ちゃん、「しま」ちゃんと仲良く暮らしているそう。

ある日、娘さんがたまちゃんのお気に入りだという手袋を、立った状態で手に持って振って見せたといいます。すると、たまちゃんが驚きの行動を取ったのだとか。

ジャンプ&キャッチ！！

なんとたまちゃんが、娘さんが持つ手袋に向かってピョーンとジャンプしたといいます。たまちゃんは手と口で手袋をキャッチ。娘さんは飛んできたたまちゃんをキャッチ。まさに阿吽の呼吸、息ぴったりだったそう。

娘さんに抱っこされたたまちゃんは手袋をカミカミしつつ、どこか嬉しそうだったといいます。「この遊び、楽しいにゃ」と思っているのかもしれません。

深い絆を感じさせるコンビ芸

娘さんがたまちゃんを床に下ろし、もう1度たまちゃんキャッチに挑戦したそう。お気に入りの手袋を振って見せると、たまちゃんが再び軽やかなジャンプで娘さんの胸に飛び込んできたといいます。

今回も、たまちゃんのナイスジャンプと娘さんのナイスキャッチで大成功。娘さんも思わず、「ふふふ」と声を出して笑ってしまったのだとか。見事な一芸に、見ているほうも「おおー！」と声を上げてしまいます。

たまちゃんの芸はこれだけではありません。娘さんが手袋を投げると、たまちゃんが走って取りに行き、咥えて戻ってくるのだといいます。これも、たまちゃんと娘さんの間に築かれた絆がなせる技なのでしょう。今後も、2人のやり取りから目が離せません。

見事な芸を披露してくれたたまちゃんには、「可愛い♡何度も見ちゃう」「思わずナイスキャッチと心の中で叫びました。やったね」「カワイイ&ナイス」「ファンタスティック」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『marippemaruppe』には、三毛猫たまちゃん、しまちゃん、つゆちゃんとご家族の賑やかで楽しい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『marippemaruppe』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。