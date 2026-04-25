フリーアナウンサーの田粼さくらが22日、自身のインスタグラムで自身初となる写真集の発売まで2カ月となったことを知らせた。



【写真】吸い込まれそうなデコルテの白美肌 イメージ覆す赤ドレス姿

4日のインスタで「1st写真集『さくらいろ』の発売が決定しました!! 発売日は6月22日(月)です」と告知していた田粼アナ。撮影はバリ島で「大自然の中でのびのびと撮影してきました～～！」と報告。さらに「発売までの2ヶ月半、 オフショットなど投稿していく予定です」と、ワクワクする言葉を記していた。



今回掲載した姿は大人っぽくて清楚、肌を出しながらも凜とした表情で品のあるショット。「真っ赤なドレスを着て撮影しました！ どこか落ち着かなくてずっとソワソワ… いつもの雰囲気とはガラッと変わったページに なっていると思います」と、艶やかなヘアが印象的なオフショルダーのドレス姿を披露した。



4日にはしゃがんでドリンクを飲むデコルテが光るショット、白い美肌が輝くタンクトップ姿でアイスクリームを味わうカットを公開している。「まさか写真集なんて、夢のようです。 感謝の気持ちを込めて。 たくさんの方に届きますように!!!」と結んでいた。



写真集発売を知らせた投稿では祝福とともに、「めちゃ可愛い」「待っていました」「いい顔してる」などのコメントが届いていたが、今回も「新鮮」「いつもと全然違う印象」「赤も似合う！かわいい」「とても大人っぽくて、お綺麗で清楚」と称賛の声であふれていた。



田粼アナは1999年生まれ、東京都出身。青山学院大の文学部英米文学科を卒業。在学中の2019年に「ミス青山コンテスト」でグランプリに輝いている。セント・フォース所属。現在は日本テレビ系「Oha!4 NEWS LIVE」などに出演している。



（よろず～ニュース編集部）