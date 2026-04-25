『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』公開収録イベ決定 ゲストは声優・杉田智和
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00〜9：00）の公開収録イベントが、6月7日に開催される。
【写真】真っ赤！鮮やかなファッションで登場する佐久間大介
同番組では、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクの佐久間が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える。
公開収録イベントの実施は、2024年9月以来の3度目。2部制で行われ、第1部には、ゲストとして声優・杉田智和が出演する。杉田は『銀魂』の坂田銀時役や『涼宮ハルヒシリーズ』のキョン役、『ジョジョの奇妙な冒険』のジョセフ・ジョースター役、『SAKAMOTO DAYS』の坂本太郎役など、数々の作品で活躍している。
【写真】真っ赤！鮮やかなファッションで登場する佐久間大介
同番組では、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクの佐久間が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える。
公開収録イベントの実施は、2024年9月以来の3度目。2部制で行われ、第1部には、ゲストとして声優・杉田智和が出演する。杉田は『銀魂』の坂田銀時役や『涼宮ハルヒシリーズ』のキョン役、『ジョジョの奇妙な冒険』のジョセフ・ジョースター役、『SAKAMOTO DAYS』の坂本太郎役など、数々の作品で活躍している。