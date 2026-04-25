◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ 第３５節 Ａ東京―滋賀（２５日、トヨタアリーナ東京）

東地区４位のＡ東京が西地区１０位の滋賀に１０１―７４で勝利し、４連勝とした。さらにこの日、北海道が群馬に敗れ、５シーズン連続８度目のチャンピオンシップ（ＣＳ）進出が決定。これにより、ＣＳに出場する全８チーム決まった。Ａ東京は１９年以来、７年ぶりの優勝を目指し、７日から始まるＣＳに挑む。

主将のザック・バランスキーは４本の３ポイントシュートを含め、両チーム最多の１８得点をマーク。勝てばＣＳ進出が決まる大一番で貢献し「勝ってＣＳが決まったのはすごい良かった」と安堵（あんど）した。３Ｐシュートは７本、フィールドゴールは１２本でどちらもチーム最多。自身も驚くほどシュートを放っていたが、高い成功率で次々とネットを揺らした。

今季チームはテーブス海ら主力の負傷で、開幕からまさかの５連敗。苦しい立ち上がりを強いられたが、３試合を残して５シーズン連続のＣＳ進出を決めた。シーズン後半にはフルメンバーがそろいチームの息もそろうようになった。「試合が続くと、練習で合わせる時間がない。その中で本当にいい方向に向かって、今はいいチーム状態が作れている」と雰囲気良くバスケができているという。この日は５人が２ケタ得点をマークするなど、チームワークを生かし勝利につなげた。

昨年のＣＳは千葉Ｊとの１回戦で２連敗し敗退。悔しさを味わった主将は「一人ひとりが自分のエゴを捨てて、チームのために全てささげることが大切。チームのために何ができるかが大切。みんなの信頼関係と堅いディフェンス、リバウンドがカギになる」とＣＳの戦い方を語った。今季は天皇杯で１４大会ぶり３度目の優勝を果たしたチーム。２冠へ向け「やっとスタートラインに立てた。どこのシードに入ってもやることは変わらない。楽しみです」と意気込みを語った。