歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛（４２）が、２人の息子との親子ショットを公開した。

前田は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「江戸東京博物館 リニューアル記念特別展『大江戸礼賛』ＰＲイベントに勘太郎と長三郎が参加させていただきました」と記し、リニューアルオープンした東京・両国の江戸東京博物館でのイベントに参加した歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎、次男・中村長三郎とのショットをアップ。

「以前訪れた際は まだ２人とも小さくて 中村座の大きな模型に大変興奮して『じじちゃまの名前だ！中村座だ！！』と大喜びで館内を回った記憶があります（以前は正面からのみ鑑賞する形でしたが、リニューアル後は中村座の中を少し通り歩くことができるようになっていました！楽しい！）」と記述。

「私はふたりと展覧会や美術展に行くことが好きです 歴史好きな勘太郎と歴史関係の展示に行くと 関連することを教えてくれたり質問すると答えてくれたり分からないことを一緒に調べて学んだりと とても勉強になっています そして、長三郎の視点や気づきは私にはない発想があり、いつも驚かされます」と２人の息子についてつづった。

この投稿には、「国宝は映画じゃなくて！愛ちゃんの息子二人のことを言います！」「中村座の中を少し通り歩けるなんてワクワクです 勘太郎くんの解説と長三郎くんの発見を私も一緒に楽しみたいです」「二人の背比べ可愛いね！素敵な親子の時間楽しんでね」などのコメントが寄せられた。

１９９３年にデビューした前田は「あっぱれさんま大先生」などに出演し「チャイドル四天王」の一人として人気を博した。２００９年に８年越しの交際を実らせ、勘太郎（現勘九郎）と結婚。勘太郎と長三郎の２人の息子がいる。