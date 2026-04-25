pecoデザインの日やけ止め登場♡親子で使えるUV＆虫よけアイテム

人気モデルのpecoがデザインを手がけた、親子で使えるUV＆虫よけアイテムが登場♡かわいらしいビジュアルとやさしい使い心地で、子どももごきげんにケアできるのが魅力です。毎日の紫外線対策やお出かけ時の虫よけを、楽しく取り入れられる注目シリーズです♪

親子で使えるやさしい日やけ止め

価格：2,310円（税込）

「コージー UVジェル pecoデザイン」は、小さなお子さまと一緒に使えるジェルタイプの日やけ止め。塗ってすぐ肌になじみ、べたつかずさらさらの使い心地が特徴です。

容量：200g

SPF50＋／PA++++

無添加処方（無着色・無香料・無鉱物油・パラベンフリー・アルコールフリー・シリコーンフリー）

石けんで簡単オフ

価格：2,310円（税込）

また、「コージー UVスティック pecoデザイン」は外出先でも使いやすいスティックタイプ。手を汚さずにサッと塗れるので、忙しいママにも嬉しいアイテムです。

容量：15g

SPF50＋／PA++++／UV耐水性★★

体・顔用

無添加処方（無着色・無香料・パラベンフリー・アルコールフリー）

石けんで簡単オフ

どちらも保湿成分配合で、やさしく肌を守りながら紫外線対策ができます♡

ジョンマスターオーガニックの限定フレグランス登場！春を纏うグリーンティの香り

かわいく虫よけ対策も叶う♪

価格：1,210円（税込）



「コージー 虫よけステッカー pecoデザイン」は、洋服や帽子、ベビーカーに貼るだけで使える虫よけシール。カラフルでかわいいデザインが揃い、子どもも楽しみながら使えるのがポイントです。

内容量：60枚入り（12枚×5シート）

天然精油配合

レモンライムの香り

やさしい香りで使いやすく、お外遊びやお出かけ時の心強い味方になります♪

発売情報とチェックポイント

本シリーズは2026年4月20日（月）より、全国のバラエティショップ・ドラッグストア等で発売開始。※店舗により取扱いが異なります。

かわいさだけでなく、機能性や使いやすさにもこだわったラインナップは、忙しい毎日の中でも手軽に取り入れられるのが魅力です。

楽しくケアできる新定番♡

pecoデザインのUV＆虫よけシリーズは、親子で使えるやさしさと、思わず手に取りたくなるかわいさが魅力♡日やけ止めも虫よけも「楽しい習慣」に変えてくれるアイテムです。

これからの季節のお出かけに向けて、ぜひチェックしてみてください♪