「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）

広島は今季初の引き分けとなった。それでも八回に１点を勝ち越されながら、２−１で迎えた九回に同点に追い付いた。

しぶとい攻撃の中で、存在感を見せたのが辰見だ。四球を選んだ先頭・菊池の代走として登場。岩崎が一度けん制を入れ、梅野とのバッテリーで警戒される中、初球にスタート。ヘッドスライディングで今季５つ目の盗塁を決めた。

ＧＡＯＲＡの中継で解説を務めた元阪神コーチの岡義朗氏は「いきなりきましたか。脚力も見事。回転も速い。素晴らしい選手ですね」と絶賛した。その後、犠打で三塁へ進み、代打・モンテロの投手強襲安打の間に同点のホームを踏んだ。

圧巻のスピードにネットは騒然。「これは周東クラスの速さ」、「辰見おらんかったら負けてたからね」、「辰見鴻之介とかいう神」、「盗塁王いけるぞ」、「楽天は現ドラで出して良い選手だったのか」、「辰見くんの足の速さに虎ファンが驚いていたのが、１番の印象だった」と絶賛の声が相次いだ。

辰見は西南学院大学から２０２２年度育成ドラフト１巡目で楽天へ入団。２０２５年１２月の現役ドラフトで楽天から広島へ移籍していた。１軍では通算２試合の出場経験しかなかったが、２５年イースタン・リーグで８８試合に出場し、打率・２８０、３１盗塁。２位に１１個の大差をつけ、ぶっちぎりで同リーグ盗塁王に輝いていた。

広島では今季はここまで６試合の出場で、５盗塁で、盗塁失敗はなし。セ・リーグの盗塁数上位１０人の中で唯一出場試合数が１桁ながらリーグ３位タイに付けている。