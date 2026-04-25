俳優小手伸也（52）が25日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。“クセの強い俳優”について語った。

蛍原徹（58）が「お笑いの世界は、本当にクセのある人ばっかり集まってますけど、俳優さんの世界でもクセの強い方とかおられるんかなと…」と質問。

小手は「一番思い出深いのは、織田裕二さん」と話した。織田と小手は、2018年放送のフジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」で共演。織田が主人公の弁護士を、小手がライバルの弁護士を演じた。

撮影での織田の様子について、「織田さん、すごくお芝居が大好きで。シーンを撮り終わるじゃないですか。そのシーンはそのシーンで撮り終わるんですけど。休憩室で、その撮ったシーンの続きをエチュード（即興劇）で始めるんですよ。即興のお芝居を…。もうそのシーンは終わってるから、続きなんてないんですけど、その続きをやりたがるんですよ」と明かした。

「僕は休憩中も、織田さんと2人で即興の芝居をずっと続けてて」と言う小手に、明石家さんま（70）が「ジャマくさかったんだ？」と問うと、小手は「そんなことないです」と否定。しかし「休む時は休みたいでしょ？」と聞かれると「…はい」と笑いを誘った。

それでも「でも、すごくそれで楽しく撮影をさせてもらいましたし、（織田が、小手を）即興にもついてきてくれると思ってくださったんで。すごく信頼をしてもらったので」と織田に気に入られたことを回顧。

さらに「やっぱりライバルの役だったんで、ちゃんと向き合いたいと思いましたし。そもそも、バイト辞めるきっかけも織田さんだったんで」とも打ち明けた。

小手は同ドラマに出演するまで、俳優業のかたわらでアルバイトを続けていたが、「織田裕二さんのライバルが、まだバイトしてるっていうのが、織田さんの格を下げかねないって思ってしまって。『俺、この後バイトなんで』って言ったら（織田が）『お前、まだバイトやってんの？』って（言われた）。確かに織田さんに失礼だなと思って。ちゃんと役者一本で、こういう人たちと戦うんだったら、そうでなきゃいけないって思ったので…」と振り返っていた。