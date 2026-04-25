　4月20日～24日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　 市場　 決算期　　修正前　修正後　修正率　更新日
<6492> 岡野バ　　　　 東Ｓ　　26/ 3　　　 860　　1860　 116.3　　4/22
<6554> エスユーエス　 東Ｇ　　26/ 3　　　 665　　 910　　36.8　　4/22

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

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