今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (4/20～4/24 発表分)
4月20日～24日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6492> 岡野バ 東Ｓ 26/ 3 860 1860 116.3 4/22
<6554> エスユーエス 東Ｇ 26/ 3 665 910 36.8 4/22
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6492> 岡野バ 東Ｓ 26/ 3 860 1860 116.3 4/22
<6554> エスユーエス 東Ｇ 26/ 3 665 910 36.8 4/22
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース