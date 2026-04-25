　4月20日～24日に、通期業績を10％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<4367> 広栄化学　　　東Ｓ　 26/ 3　　　100　　　250　 150.0　 4/21
<6492> 岡野バ　　　　東Ｓ　 26/ 9　　 1046　　 2050　　96.0　 4/22
<7183> あんしん保証　東Ｓ　 26/ 3　　　250　　　420　　68.0　 4/20
<6324> ハーモニック　東Ｐ　 26/ 3　　 1500　　 2500　　66.7　 4/24
<6629> Ｔホライゾン　東Ｓ　 26/ 3　　 1800　　 3000　　66.7　 4/24
<6157> 日進工具　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1330　　 2011　　51.2　 4/20
<3635> コーテクＨＤ　東Ｐ　 26/ 3　　37000　　55500　　50.0　 4/20
<4839> ＷＯＷＯＷ　　東Ｐ　 26/ 3　　 1500　　 2200　　46.7　 4/24
<9509> 北海電　　　　東Ｐ　 26/ 3　　43000　　61000　　41.9　 4/24
<7844> マーベラス　　東Ｐ　 26/ 3　　 2000　　 2800　　40.0　 4/24

<4249> 森六　　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 2800　　 3900　　39.3　 4/23
<4442> バルテスＨＤ　東Ｇ　 26/ 3　　　647　　　900　　39.1　 4/23
<8560> 宮崎太銀　　　福証　 26/ 3　　 1900　　 2580　　35.8　 4/20
<4082> 稀元素　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 2400　　 3250　　35.4　 4/23
<5484> 東北鋼　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1190　　 1610　　35.3　 4/24
<8541> 愛媛銀　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 7900　　10600　　34.2　 4/24
<1945> 東京エネシス　東Ｐ　 26/ 3　　 4100　　 5500　　34.1　 4/23
<2121> ＭＩＸＩ　　　東Ｐ　 26/ 3　　19000　　24500　　28.9　 4/24
<1814> 大末建　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 5130　　 6600　　28.7　 4/24
<4488> ＡＩｉｎｓ　　東Ｇ　 26/ 3　　　381　　　487　　27.8　 4/23

<6018> 阪神燃　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　750　　　954　　27.2　 4/22
<2053> 中部飼　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 5600　　 7100　　26.8　 4/23
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　 26/ 3　　 6400　　 7900　　23.4　 4/24
<8860> フジ住　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 5700　　 7000　　22.8　 4/20
<7380> 十六ＦＧ　　　東Ｐ　 26/ 3　　34800　　42700　　22.7　 4/23
<6349> 小森　　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 8900　　10900　　22.5　 4/24
<5279> 日本興業　　　東Ｓ　 26/ 3　　　680　　　820　　20.6　 4/22
<1793> 大本組　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2250　　 2700　　20.0　 4/22
<1813> 不動テトラ　　東Ｐ　 26/ 3　　 5000　　 6000　　20.0　 4/21
<7443> 横浜魚類　　　東Ｓ　 26/ 3　　　200　　　240　　20.0　 4/23

<1976> 明星工　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 6900　　 8250　　19.6　 4/24
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　 26/ 3　　11400　　13600　　19.3　 4/24
<1720> 東急建設　　　東Ｐ　 26/ 3　　14800　　17600　　18.9　 4/24
<6998> タングス　　　東Ｓ　 26/ 3　　　960　　 1130　　17.7　 4/23
<3933> チエル　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　750　　　870　　16.0　 4/20
<8572> アコム　　　　東Ｓ　 26/ 3　　88900　 100500　　13.0　 4/20
<8358> スルガ銀　　　東Ｐ　 26/ 3　　31000　　35000　　12.9　 4/24
<4042> 東ソー　　　　東Ｐ　 26/ 3　　94000　 106000　　12.8　 4/21
<8399> 琉球銀　　　　東Ｐ　 26/ 3　　11500　　12883　　12.0　 4/23
<5592> くすりの窓口　東Ｇ　 26/ 3　　 2400　　 2666　　11.1　 4/24

<1803> 清水建　　　　東Ｐ　 26/ 3　 111000　 122300　　10.2　 4/24

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

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