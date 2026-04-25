今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (4/20～4/24 発表分)
4月20日～24日に、通期業績を10％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<4367> 広栄化学 東Ｓ 26/ 3 100 250 150.0 4/21
<6492> 岡野バ 東Ｓ 26/ 9 1046 2050 96.0 4/22
<7183> あんしん保証 東Ｓ 26/ 3 250 420 68.0 4/20
<6324> ハーモニック 東Ｐ 26/ 3 1500 2500 66.7 4/24
<6629> Ｔホライゾン 東Ｓ 26/ 3 1800 3000 66.7 4/24
<6157> 日進工具 東Ｓ 26/ 3 1330 2011 51.2 4/20
<3635> コーテクＨＤ 東Ｐ 26/ 3 37000 55500 50.0 4/20
<4839> ＷＯＷＯＷ 東Ｐ 26/ 3 1500 2200 46.7 4/24
<9509> 北海電 東Ｐ 26/ 3 43000 61000 41.9 4/24
<7844> マーベラス 東Ｐ 26/ 3 2000 2800 40.0 4/24
<4249> 森六 東Ｐ 26/ 3 2800 3900 39.3 4/23
<4442> バルテスＨＤ 東Ｇ 26/ 3 647 900 39.1 4/23
<8560> 宮崎太銀 福証 26/ 3 1900 2580 35.8 4/20
<4082> 稀元素 東Ｐ 26/ 3 2400 3250 35.4 4/23
<5484> 東北鋼 東Ｓ 26/ 3 1190 1610 35.3 4/24
<8541> 愛媛銀 東Ｐ 26/ 3 7900 10600 34.2 4/24
<1945> 東京エネシス 東Ｐ 26/ 3 4100 5500 34.1 4/23
<2121> ＭＩＸＩ 東Ｐ 26/ 3 19000 24500 28.9 4/24
<1814> 大末建 東Ｐ 26/ 3 5130 6600 28.7 4/24
<4488> ＡＩｉｎｓ 東Ｇ 26/ 3 381 487 27.8 4/23
<6018> 阪神燃 東Ｓ 26/ 3 750 954 27.2 4/22
<2053> 中部飼 東Ｐ 26/ 3 5600 7100 26.8 4/23
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 26/ 3 6400 7900 23.4 4/24
<8860> フジ住 東Ｐ 26/ 3 5700 7000 22.8 4/20
<7380> 十六ＦＧ 東Ｐ 26/ 3 34800 42700 22.7 4/23
<6349> 小森 東Ｐ 26/ 3 8900 10900 22.5 4/24
<5279> 日本興業 東Ｓ 26/ 3 680 820 20.6 4/22
<1793> 大本組 東Ｓ 26/ 3 2250 2700 20.0 4/22
<1813> 不動テトラ 東Ｐ 26/ 3 5000 6000 20.0 4/21
<7443> 横浜魚類 東Ｓ 26/ 3 200 240 20.0 4/23
<1976> 明星工 東Ｐ 26/ 3 6900 8250 19.6 4/24
<1870> 矢作建 東Ｐ 26/ 3 11400 13600 19.3 4/24
<1720> 東急建設 東Ｐ 26/ 3 14800 17600 18.9 4/24
<6998> タングス 東Ｓ 26/ 3 960 1130 17.7 4/23
<3933> チエル 東Ｓ 26/ 3 750 870 16.0 4/20
<8572> アコム 東Ｓ 26/ 3 88900 100500 13.0 4/20
<8358> スルガ銀 東Ｐ 26/ 3 31000 35000 12.9 4/24
<4042> 東ソー 東Ｐ 26/ 3 94000 106000 12.8 4/21
<8399> 琉球銀 東Ｐ 26/ 3 11500 12883 12.0 4/23
<5592> くすりの窓口 東Ｇ 26/ 3 2400 2666 11.1 4/24
<1803> 清水建 東Ｐ 26/ 3 111000 122300 10.2 4/24
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<4367> 広栄化学 東Ｓ 26/ 3 100 250 150.0 4/21
<6492> 岡野バ 東Ｓ 26/ 9 1046 2050 96.0 4/22
<7183> あんしん保証 東Ｓ 26/ 3 250 420 68.0 4/20
<6324> ハーモニック 東Ｐ 26/ 3 1500 2500 66.7 4/24
<6629> Ｔホライゾン 東Ｓ 26/ 3 1800 3000 66.7 4/24
<6157> 日進工具 東Ｓ 26/ 3 1330 2011 51.2 4/20
<3635> コーテクＨＤ 東Ｐ 26/ 3 37000 55500 50.0 4/20
<4839> ＷＯＷＯＷ 東Ｐ 26/ 3 1500 2200 46.7 4/24
<9509> 北海電 東Ｐ 26/ 3 43000 61000 41.9 4/24
<7844> マーベラス 東Ｐ 26/ 3 2000 2800 40.0 4/24
<4249> 森六 東Ｐ 26/ 3 2800 3900 39.3 4/23
<4442> バルテスＨＤ 東Ｇ 26/ 3 647 900 39.1 4/23
<8560> 宮崎太銀 福証 26/ 3 1900 2580 35.8 4/20
<4082> 稀元素 東Ｐ 26/ 3 2400 3250 35.4 4/23
<5484> 東北鋼 東Ｓ 26/ 3 1190 1610 35.3 4/24
<8541> 愛媛銀 東Ｐ 26/ 3 7900 10600 34.2 4/24
<1945> 東京エネシス 東Ｐ 26/ 3 4100 5500 34.1 4/23
<2121> ＭＩＸＩ 東Ｐ 26/ 3 19000 24500 28.9 4/24
<1814> 大末建 東Ｐ 26/ 3 5130 6600 28.7 4/24
<4488> ＡＩｉｎｓ 東Ｇ 26/ 3 381 487 27.8 4/23
<6018> 阪神燃 東Ｓ 26/ 3 750 954 27.2 4/22
<2053> 中部飼 東Ｐ 26/ 3 5600 7100 26.8 4/23
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 26/ 3 6400 7900 23.4 4/24
<8860> フジ住 東Ｐ 26/ 3 5700 7000 22.8 4/20
<7380> 十六ＦＧ 東Ｐ 26/ 3 34800 42700 22.7 4/23
<6349> 小森 東Ｐ 26/ 3 8900 10900 22.5 4/24
<5279> 日本興業 東Ｓ 26/ 3 680 820 20.6 4/22
<1793> 大本組 東Ｓ 26/ 3 2250 2700 20.0 4/22
<1813> 不動テトラ 東Ｐ 26/ 3 5000 6000 20.0 4/21
<7443> 横浜魚類 東Ｓ 26/ 3 200 240 20.0 4/23
<1976> 明星工 東Ｐ 26/ 3 6900 8250 19.6 4/24
<1870> 矢作建 東Ｐ 26/ 3 11400 13600 19.3 4/24
<1720> 東急建設 東Ｐ 26/ 3 14800 17600 18.9 4/24
<6998> タングス 東Ｓ 26/ 3 960 1130 17.7 4/23
<3933> チエル 東Ｓ 26/ 3 750 870 16.0 4/20
<8572> アコム 東Ｓ 26/ 3 88900 100500 13.0 4/20
<8358> スルガ銀 東Ｐ 26/ 3 31000 35000 12.9 4/24
<4042> 東ソー 東Ｐ 26/ 3 94000 106000 12.8 4/21
<8399> 琉球銀 東Ｐ 26/ 3 11500 12883 12.0 4/23
<5592> くすりの窓口 東Ｇ 26/ 3 2400 2666 11.1 4/24
<1803> 清水建 東Ｐ 26/ 3 111000 122300 10.2 4/24
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース