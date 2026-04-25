フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、25日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。予約困難店について私見を語った。

この日のゲストのコラムニストでDJのジェーン・スー氏が「人はどこで見栄を張るでしょう？」と問いかけ、時計、アクセサリー、家、学歴などを挙げた後に「なんで、そこに飯、入れてくるの？」と疑問を呈し、「ブランドも何でもいいけど、飯だけはそこに入れないでほしいよね。ご飯って、基本的に楽しく食べるもので、人と仲良く食べるもので」と語った。

田中は「でも、予約のを取れないお店を取れるっていうことは、男性にとって凄くステータスなんだなっていうのを、私、この世界に入って初めて知りました。そういう予約困難店に連れて行ってもらうことが、局アナの頃よくあった」と明かした。

さらに「“えっ！ここのお店って、予約取れないんですよね”っていう言葉をもはや待っている。だけど知らないから。知らなさ過ぎて、“わ〜っ”みたいな感じでいると、向こうから言ってくる。“ここ本当は半年待ちなんだよね”とか」と、そこを強調されたと振り返っていた。